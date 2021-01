Cei care călătoresc în Austria trebuie să completeze un formular online: Carantină 10 zile pentru toate persoanele care ajung în țară

Din data de 15 ianuarie, ora 00.00, toți cei care ajung în Austria vor avea obligaţia înregistrării online, fiind nevoiți să completeze un formular electronic denumit „Pre-Travel-Clearance-PTC”, anunță Ministerul Afacerilor Externe, transmite Agerpres.

De la această dată, persoanele care călătoresc în Austria au obligația de a se înregistra online, anterior intrării pe teritoriul austriac, prin completarea unui document denumit „Pre-Travel-Clearance-PTC”, disponibil la:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827094.pdfsig

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827093.pdfsig

Astfel, la momentul intrării în țară, călătorii trebuie să prezinte confirmarea completării formularului menționat, în format electronic sau tipărit. În situația în care nu este posibilă înregistrarea online, în mod excepțional, se poate opta pentru completarea formularului tipizat și semnat olograf.

Persoanele exceptate de la măsura înregistrării electronice

Există însă și categorii de persoane care sunt exceptate de la această nouă măsură impusă de Austria: transportatorii profesionişti de mărfuri, navetiştii, persoanele aflate în tranzit, persoane care participă la evenimente de familie care nu pot fi amânate (spre exemplu: ceremonii funerare).

De asemenea, MAE evidențiază că pe lângă obligativitatea înregistrării electronice, până la data de 31 martie, persoanele care sosesc în Austria, inclusiv din România, vor fi plasate în carantină pentru o perioadă de 10 zile la domiciliu sau într-o locaţie adecvată, imediat după intrarea pe teritoriul austriac, cu suportarea costurilor de către persoana în cauză.

Măsura plasării în carantină poate fi suspendată în urma prezentării rezultatului negativ al unui test pentru infecția cu SARS-CoV-2 (de tip PCR sau antigen), făcut nu mai devreme de a 5-a zi de la intrarea în Republica Austria, cheltuielile fiind suportate de către persoanele în cauză. Aceste măsuri se aplică inclusiv turiştilor.

Persoanele exceptate de la măsura carantinei la intrare în Austria

Sunt exceptate de la măsura carantinei şi pot intra fără restricţii în Republica Austria persoanele care călătoresc din Australia, Finlanda, Irlanda, Islanda, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Republica Coreea, Uruguay şi Vatican şi prezintă documente justificative care să ateste faptul că, în ultimele 10 zile, s-au aflat pe teritoriul statelor respective.

Totodată, persoanele care fac parte din anumite categorii profesionale sunt exceptate de la măsura carantinării dacă prezintă rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR sau antigen pentru infecţia cu SARS-CoV-2, redactat în limba germană sau engleză, prelevat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării în acest stat: personalul diplomatic şi angajaţii organizaţiilor internaţionale, personalul aflat în misiune umanitară, persoanele care intră din motive profesionale, însoţitori ai persoanelor care călătoresc din motive medicale, persoanele care sosesc pentru a răspunde unei îndatoriri juridice sau administrative obligatorii, precum prezentarea la citaţii în procese juridice.

În lipsa rezultatului negativ al unui test, persoanele respective şi cele cu care locuiesc sunt obligate să se supună unei perioade de carantină de 10 zile la domiciliu (sau într-o locaţie adecvată ale cărei costuri trebuie suportate din bugetul personal), imediat după intrarea în Republica Austria. Măsura plasării în carantină poate fi suspendată în urma prezentării rezultatului negativ al unui test molecular negativ tip PCR sau antigen efectuat în această perioadă.

Cu privire la tranzit, acesta este permis în regim permanent, fără oprire (înnoptare) pe teritoriul Republicii Austria spre destinaţii din alte state şi fără aplicarea măsurii de carantină sau prezentarea unui test pentru infecţia cu SARS-CoV-2, dacă deplasarea spre statul de destinaţie este justificată corespunzător. Autorităţile pot solicita prezentarea unor documente care să asigure intrarea în statul de destinaţie: acte de domiciliu, rezidenţă, drept de şedere, contract de muncă sau orice altă dovadă a necesităţii intrării, de exemplu adeverinţă de tratament medical imperios necesar, de studii etc.

Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Viena: 0043 1 503 24 65 şi 0043 1 505 23 81, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice 0043 699 117 26027.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet şi informarea temeinică anterior deplasărilor în străinătate.

