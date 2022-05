Recensământul 2022. Subprefectul Mureșan: „Peste 106.000 de persoane din Alba s-au autorecenzat. Este mai simplu, mai rapid și mai eficient!”...

Românii cu venituri mici vor primi vouchere de 250 de lei. Când vor putea fi folosite tichetele și cine va putea beneficia

O Ordonanță de urgență a fost adoptată de către Guvern privind acordarea voucherelor românilor cu venituri mici. Aceste tichete vor putea fi folosite numai la anumite societăți comerciale. Începând cu data de 1 iunie va începe distribuirea cardurilor și, abia după ce vor fi împărțite vor fi alimentate.

Vouchere de 250 de lei pentru românii cu veniturile mici. Aceste tichete se vor acorda o dată la două luni, pentru românii care fac parte din categoriile vulnerabile.

Când vor primi românii cu venituri mici banii de la stat

Persoanele cu venituri mici și elevii vor primi vouchere din partea statului, a anunțat luni ministrul Muncii Marius Budăi.

„Am aprobat în Guvern Ordonanța de Urgență prin care se stabilește că persoanele cu venituri reduse vor primi ajutor, pentru achiziționarea de alimente. În pofida tuturor comentatorilor și postacilor de pe margine, care, atunci când au guvernat, nu au fost în stare să demonstreze nimic, PSD se ține de cuvânt!

Am acordat ajutor pensionarilor și persoanelor cu dizabilități la început de an, extindem acum categoriile de beneficiari care vor primi, în acest an, de patru ori, ajutorul pentru alimente!”, a scris Marius Budăi, pe pagina sa de Facebook.

Cine va beneficia de voucherele oferite de guvern

pensionarii cu venit net lunar sub 1500 de lei – numărul estimat al acestora este de 2,3 milioane;

persoanele cu dizabilități, cu venit net lunar sub 1500 de lei – numărul estimat al acestora este 400.000;

familii cu cel puțin doi copii în întreținere, cu venit net lunar pe membru de familie sub 600 de lei, familii monoparentale cu venit mediu net lunar pe membru de familie sub 600 de lei, familii care au drept la ajutor social potrivit legii privind ajutorul social și persoanele fără adăpost.

Voucherul urmează să poată fi utilizat pentru achiziționarea de produse alimentare. Beneficiarii pot alege din categoria produselor alimentare care va fi bunul de consum pe care îl vor folosi.

Guvernul este disperat să facă rost de bani la buget. Premierul a avut o discuție cu reprezentanții ANAF și le-a cerut să facă toate eforturile pentru o colectare mai bună. Inclusiv plata voucherelor depinde de banii de la buget.

Bugetul aprobat este în valoare de 3,1 miliarde lei. 50% urmează a fi asigurate din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială, pentru perioada de programare 2021 – 2027, și diferența de 50% din bugetul de stat, cu surse de finanțare din fondurile bugetului de stat.

Distribuția voucherelor va avea loc prin compania națională Poșta Română. Listele de beneficiari vor fi comunicate Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de către Casa Națională de Pensii și Autoritatea Națională pentru Plăți și Incluziune Socială.

În perioada următoare urmează să se deruleze procedura de achiziție publică pentru selectarea unităților emitente și apoi procedura pentru emiterea cardurilor.

Valabilitatea unui card este de la 1 iunie 2022, până pe data de 31 decembrie 2022. Aceasta este partea de măsuri cu referire la tichetele sociale.