Reamplasarea unei troițe din piatră în Piața Tricolorului, pe masa consilierilor locali

Documentația propune reamplasarea unei troite din piatra in Piața Tricolorului din fata Catedralei Reintregirii Neamului, conform plan de situație atașat.

Amplasamentul se afla in intravilanul localității Alba Iulia, iar imobilul este inclus in listele monumentelor istorice sau in zona de protectie a acestora.

În vederea întregirii, revitalizării și completării axului Mării Uniri, prezenta documentație propune reamplasarea unei troițe din piatră în Piața Tricolorului în partea estică a ieșirii de pe pod. Inițial troiță a fost din lemn și amplasată în partea vestică a podului. Detaliile tehnice se vor stabili la autorizarea/executarea troiței, respectându-se anumite condiții generale, după cum urmează:

dimensiuni maxime: 3.60xl.00m;

regim de inălțime propus: max. 6.00m