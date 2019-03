Reacția unui profesor la protestul elevilor #foaiealba: “Fiți cool, dați foaia plină și luați toți 10!”

Încă dinainte de începerea simulărilor la Evaluarea Națională, pe internet a apărut un protest al elevilor #foaiealba, prin care Consiliul Naţional al Elevilor, structura reprezentativă a elevilor din România, îndemna elevii care au susţinut simularea la Evaluarea Naţională 2019 să nu scrie nimic şi să dea foaia goală în semn de protest. Aceștia susţin că schimbările nefundamentate nu sunt soluţia în educaţie.

Ca răspuns la protestul elevilor, un dascăl a postat pe rețeaua de socializare facebook un mesaj prin care îi îndeamnă să dea dovadă de maturitate și să dea #foaiaplină sau să mai rămână în școală până devin cool și vor lua toți nota 10.

“De câteva zile circulă pe net, în mod agresiv, protestul elevilor #foaiealba… N-aș fi zis nimic dacă nu era decât o mare mascarada mediatică tot ceea ce se întâmpla!

Dragi elevi, vi se pare prea mult? Sunteți sufocați de examenul maturității? Dacă da, n-ar fi rău sa rămâneți încă în școala! Până o să fiți suficient de maturi să dați #foaiaplină

Credeți că acum e greu? Întoarceți-vă in timp cu câțiva ani și o sa vedeți că totul, absolut totul, e mai ușor! Credeți ca noi nu am dat simulare? Ba am dat! Nu-i găsiți rostul? Păi vă trezește la realitate, dragilor!

Fiți cool, învățați! Fiți cool, dați foaia plină și luați toți 10!

A te lua după turmă nu te face decât o altă vietate a turmei! Succes!”, a scris dascălul pe facebook.