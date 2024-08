Reacția Ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu privind retragerea deciziilor eronate de recalculare a pensiilor din Alba

Simona-Bucura Oprescu cere clarificări urgente Companiei Naționale Poșta Română și Casei Teritoriale de Pensii Alba, după ce în cursul zilei de joi, 22 august 2024, zeci de pensionari au sunat la redacția Ziarul Unirea (ediția tipărită) pentru a se plânge că deciziile de recalculare a pensiilor pe care le-au primit cu 2-3 zile în urmă, au fost ridicate din nou de poștași, care le spun că sunt greșite.

Mesajul transmis de Ministrul Muncii

„Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a luat act de informațiile apărute în presă referitoare la cele 17 decizii de recalculare a pensiilor transmise de către lucrători ai Oficiului Județean de Poștă Alba către #pensionari și care au fost retrase ulterior de la beneficiari.

Facem precizarea că o astfel de procedură nu este prevăzută în acești termeni în Convenția încheiată cu Poșta Română.

#MMSS cere urgent Companiei Naționale Poșta Română și Casei Teritoriale de Pensii Alba clarificări cu privire la această situație.

Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul”

Telefonul suna efectiv ca la gară. Abonații și cititorii Ziarul Unirea, ediția tipărită, spuneau că poștașii circulă cu tabele (borderouri) cu decizii de recalculare a pensiilor care ar urma să fie retrase sau după caz (cele mai numeroase), oprite de la distribuire”.

”Am primit decizia săptămâna trecută, dar după un timp a venit poștărița de aici de la noi și mi-a cerut să îi dau decizia înapoi. Nu a specificat nimic, a zis doar că nu știu ce greșeli ar fi la socoteli. Avea un tabel lung cu numele celor la care trebuia să le ia deciziile înapoi. Pensia mea era mai mare cu 700-800 de lei, de la 2.000 și ceva am ajuns la 3.000 și ceva. Am lucrat peste 35 de ani, poate mai mult, am vechime multă. M-am bucurat câteva zile și a luat-o înapoi”, a declarat un vârstnic pentru ziarulunirea.ro.

Informare din partea Casei Județene de Pensii Alba

„Casa Județeană de Pensii Alba vine în întâmpinarea beneficiarilor de drepturi de asigurări sociale (pensii) cu precizarea că deciziile transmise Companiei Naționale Poșta Română pentru a fi comunicate și pentru care ulterior s-a revenit cu solicitarea de a nu fi distribuite, vor fi reanalizate și transmise titularilor.

Casa Județeană de Pensii Alba a considerat importantă reanalizarea permanentă a drepturilor acordate astfel încât să fie evitate posibile erori care puteau să apară în procesul de emitere al acestor decizii, ca urmare a timpului scurt avut la dispoziție.

Mulțumim Companiei Naționale Poșta Română pentru sprijinul acordat în distribuirea acestor decizii într-un timp atât de scurt!

Mulțumim beneficiarilor pentru înțelegerea acordată și îi asigurăm de tot sprijinul și disponibilitatea întregului personal al Casei Județene de Pensii Alba pentru finalizarea acestui proces!”, a transmis conducerea CJP Alba.

Casa Națională de Pensii – dispreț făță de presă și pensionari

Casa Națională de Pensii manifestă un dispreț total față de presă, implicit față de pensionarii cititori ai Ziarului Unirea. Deși le-am solicitat un punct de vedere încă de dimineață, nici până la această oră nu s-au sinchisit să ne răspundă.

Cert este că Poșta din Alba nu putea să oprească de la distribuire peste 1.000 de decizii de recalculare dacă nu ar fi avut o adresă de la Casa de Pensii. Poșta este doar un furnizor de servicii, nu putea în niciun caz să ia o astfel de decizie fără acordul Casei de Pensii, iar din informațiile noastre nici nu au luat-o.

Legal, deciziile de recalculare a pensiilor, ajunse în sistemul de desitribuire (poștă), unele chiar și la pensionari, nu mai pot fi reținute sau retrase. Procedura legală prin care se reanalizează astfel de decizii este prin emiterea unei noi decizii de revizuire, în niciun caz transformând toată procedura într-un bâlci pe nervii pensionarilor care sună disperați la redacțiile ziarelor.

