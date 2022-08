RC Grivița – CSU Alba Iulia 80-3, în primul meci din play-out Ligii Naționale

Echipele de polo ale CS Municipal Unirea Alba Iulia vor participa de la finele acestei săptămâni la un turneu internațional în Croația, la Pag, la masculin Under 15 și feminin Under 17.

Formația din Cetatea Marii Uniri a reușit în ediția anterioară să devină vicecampioană națională la feminin, la două categorii, Under 15 și Under 17. În luna iulie, poloiștii albaiulieni au efectuat un cantonament centralizat la Toplița sub comanda antrenorilor Dorin și Ovidiu Pocol.

De asemenea, în luna octombrie, în perioada 7-9, la Bazinul Olimpic din municipiul reședință de județ, este prevăzut un turneu internațional, la masculin și feminin, “Cupa Regelui”, ce va fi inclus în calendarul prilejuit de manifestările din anul Centenarului Încoronării. Dorofea Vîrtosu a avut parte de o vară încărcată, prin participarea la Campionatul European din Israel, cu echipa României Under 19.