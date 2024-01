Răzvan Trif, la UTA Arad! Fotbalistul din Jidvei revine în Liga 1 după 6 luni

Răzvan Trif, fotbalistul originar din Jidvei, revine în Liga 1, la UTA Arad, jucătorul de bandă stânga fiind prezent la reunirea formației conduse de Mircea Rednic.

Răzvan Trif se întoarce după 6 luni pe prima scenă, pregătindu-se în tricoul „Bătrânei Doamne”, formație clasată pe locul 12, cu 24 de puncte strânse în 21 de etape.

Răzvan Trif a evoluat în toamnă la divizionara terță ACS Mediaș, nou-promovată în Liga 3 care iernează pe poziția secundă în Seria 9 unde activează cele 4 formații din Alba.

Trif a înscris 4 goluri pentru medieșeni, 3 dintre acestea fiind împotriva combatantelor din Alba, Industria Galda (1-0), Metalurgistul Cugir (2-0) și CSU Alba Iulia (1-0). Jucătorul în vârstă de 27 de ani a fost unul dintre cei mai experimentați echipieri ai echipei pregătite de Mihai Ianc. În urmă cu un an a plecat de la CS Mioveni, semnând cu Universitatea Cluj, pentru care nu a reușit însă să debuteze.

Astfel, legiunea fotbalistică a Albei în elită se mărește în această iarnă antrenorul aiudean Bogdan Andone preluând FC Botoșani, iar Răzvan Trif având pe masă propunerea de la UTA Arad. Aceștia se adaugă altor 5 fotbaliști, Gheorghe Grozav (Petrolul Ploiești), Dinu Moldovan (Sepsi Sf. Gheorghe), Nicolae Carnat (originar din Mihalț, FC Voluntari), abrudeanul Ovidiu Bic („U” Cluj) și Florin Ilie (Poli Iași)

Trif era sub contract cu clujenii de la începutul anului trecut, dar plecarea s-a produs după numai o jumătate de an. Pentru Gaz Metan Mediaș a jucat în două perioade la seniori, iulie 2015 – septembrie 2017 (cu o promovare, în 20165, în Liga 1) și iunie 2018 – februarie 2021. Apoi, a mai fost legitimat, pe lângă Universitatea Cluj, la Luceafărul Oradea și CS Mioveni (14 partide în ediția precedentă, aici ajungând de la… Gaz Metan Mediaș). Are 100 de prezențe și 3 reușite în eșalonul de elită.

Foto: ACS Mediaș

