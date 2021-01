Raed Arafat: „Și eu am resimțit aceste restricții. Îmi doresc, ca toată lumea, să mă întorc la normalitatea pe care cu toții o vrem, dar știm că nu este ușor”

Secretarul de Stat Raed Arafat, a declarat că și el a fost afectat de restricțiile impuse din cauza pandemiei de Covid-19. Arafat a explicat că obișnuia să meargă la film sau ieșiri cu prietenii, dar în anul care a trecut acest lucru nu a fost posibil.

”Un an greu și un an trist pentru că am văzut ce însemnă impactul acestui virus și am pierdut colegi, medici, pompieri, polițiști, ambulanțieri. Și pentru mine s-a schimbat stilul de viață. Eu eram obișnuit să mai ies, să mă duc la un film. Și eu am resimțit aceste restricții. Mi-a lipsit socializarea. Îmi doresc, ca toată lumea, să mă întorc la normalitatea pe care cu toții o vrem, dar știm că nu este ușor.

Acest an ne-a arătat și o față a unora care s-au folosit de asta ca să dezinformeze, ca să atace, să inducă în eroare populația și acest lucru s-a resimțit. A fost o surpriză să vedem aceste aspecte, nu ne-am așteptat. A fost un an al sacricifiului”, a spus Raed Arafat, la Realitatea Plus.

Sursa: stiripesurse.ro