Raed Arafat, le propune românilor un „exerciţiu de imaginaţie” în privința celor care dau sfaturi anti-vaccinare: „I-aţi lăsa să vă opereze?”

Pregătiri pentru iarnă, la Arieșeni: Primăria a lansat licitația pentru servicii de deszăpezire a drumurilor, în valoare de 250.000 de lei

Primăria comunei Arieșeni a lansat în SEAP o licitație pentru achiziția unor servicii, în cadrul proiectului „Servicii de înlăturare a zăpezii și gheții de pe drumurile comunale, cu utilaje din dotarea operatorilor economici și personal propriu calificat pentru perioada sezonului rece 2021-2022”. Valoarea totală estimată a investiției este de 250.000, fără TVA.

Drumurile sunt afectate pe perioada de iama de fenomene meteorologice (inzapeziri, gheata, polei, etc.) care pot detennina inrautatirea viabilităţii sau chiar închiderea circulaţiei rutiere.

In vederea asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile comunale in timpul iernii, in condiţii de siguranţa, sunt necesare de efecutat o serie de activitati care sa conducă la prevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii acestora, cat si a unei coordonări corespunzătoare tuturor acestor acţiuni.

Pentru aceasta se solicita următoarele servicii:

îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabila a străzilor, aleilor si drumurilor din comuna.

încărcatul si transportul zăpezii sau a ghetii rezultata din activitatea de deszăpezire se va realiza cu mijloace utilitare mecanizate.

împrăştiatul materialului antiderapant pentru combaterea poleiului.

Prestarea serviciilor de deszăpezire se va desfasura in perioada sezonului rece 2021-2022, in funcţie de condiţiile meteorologice, valoarea contractului stabilindu-se pentru orele efectiv prestate de operatorul economic de la data semnării contractului de ambele parti.

OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

Prestarea acestor servicii se va face de către unitati cu profil specific, dotate cu personal calificat si echipamente care corespund cerinţelor de calitate.

Efectuarea întreţinerii carosabilului pe străzi prin împrastierea de material antiderapant pe străzile pe care prestează servicii de deszăpezire.

Spargerea ghetii pe străzile pe care prestează servicii de deszăpezire.

Asigurarea numărului necesar de utilaje pentru a preîntâmpina orice blocaj in trafic (in zapezire- polei).

Asigurarea combustibilului necesar utilajelor care participa la activitatea de deszăpezire precum si o rezerva necesara de carburanţi pentru minim 24 de ore.

Asigurarea materialelor antiderapante utilizate la combaterea lunecusului.

Încărcatul si transportul zăpezii sau a ghetii rezultata din activitatea de deszăpezire.