R.M.N., de Cristian Mungiu, în premieră la Sebeș, în cadrul Caravanei Zilele Filmului Românesc

Încă un mandat pentru Iohannis? Marcel Ciolacu: „Exclus! Ce facem, mergem pe urmele lui Putin?”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, mărturiseşte că foşti miniştri de justiţie ai PSD au discutat „în mod discret” cu profesionişti din domeniu pe tema unei eventuale modificări a Constituţiei.

Concluzia lui Ciolacu pe acest subiect este că o schimbare a legii fundamentale nu reprezintă o urgenţă, în actualul context economic, geopolitic şi social, relatează News.ro.

Întrebat, în cadrul unei emisiuni la Prima Tv, despre posibilitatea modificării Constituţiei în aşa fel încât actualul şef al statului să mai poată obţine un mandat, Ciolacu a spus:„ Este exclus aşa ceva, să mai fie domnul Klaus Iohannis preşedinte. Ce facem, mergem pe urmele lui Putin? (…) Este exclus un astfel de scenariu din punctul meu de vedere categoric şi cred că şi din punctul de vedere al domniei sale”.

Întrebat dacă va susţine în viitorul apropiat modificarea Constituţiei, Marcel Ciolacu a răspuns că, atunci a fost ales în fruntea PSD, a promis că nu se va depărta în deciziile sale de agenda cetăţenilor.

„Nu cred că în acest moment este o urgenţă modificarea Constituţiei. Există, în schimb, teme de dezbatere pe modificarea Constituţiei, dar nu cred că într-un climat cu criză energetică, război şi criză economică urgenţa noastră numărul unu este modificarea Constituţiei. Domnul Titus Corlăţean, Robert Cazanciuc, fără să anunţe presa au avut întâlniri cu profesori de la universităţi, cu avocaţi, cu judecători şi au dezbătut această temă, tema modificării Constituţiei, dar am făcut-o într-un mod discret – nici eu nu m-am implicat, nu sunt un mare specialist – am făcut-o într-un mod discret şi într-un mod constructiv, să vedem unde este depăşită Constituţia României şi care ar fi urgenţele; nu ştiu, reorganizarea administrativă, dacă am fi făcut-o la momentul respectiv când au făcut-o şi polonezii am fi avut o altă rată de absorbţie a fondurilor europene”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă până în 2024 România nu va schimba forma de guvernământ, Ciolacu a răspuns: „Nu pot să garantez acest lucru, haideţi să depăşim întâi urgenţele pe care le au românii, noi încercăm, în discuţii, nu secrete (…) şi dacă românii vor considera oportun, vom face aceste modificări”.