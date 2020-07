Purtarea măștii în Centrul Vechi din București va deveni OBLIGATORIE, indiferent de oră

Măsura ar urma să fie decisă în ședința de lunea viitoare a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență.

Viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Bădulescu, a anunțat, miercuri, că va fi introdusă obligativitatea purtării măștilor în zona pietonală din Centrul Vechi, zona având un grad foarte mare de infectare, având în vedere zona restrânsă și numărul celor care o frecventează.

„Noi am cerut ca această măsură să fie instituită de mai mult timp, fiindcă în permanență noi am avut în vedere evaluarea riscurilor la nivelul municipiului București. Am indicat ca o zonă care are un grad de infecție foarte mare, având în vedere zona restrânsă și numărul celor care frecventează acea zonă, Centrul Vechi al municipiului București”, a declarat, la Digi24, viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Bădulescu.

El a mai spus că PMB nu a avut suportul prefectului Capitalei.

„Odată cu această hotărâre 37, evaluând zonele care aduc acest grad mare de infecție am identificat ca o zonă care imediat trebuie reglementată ca fiind zona pietonală a Centrului Vechi”, a adăugat viceprimarul Capitalei.

El a mai spus că purtarea măștii va fi obligatorie în următoarele 30 de zile.

„Intervalul orar este non-stop. Orice persoană care va intra în centrul Vechi va trebui să aibă mască”, a conchis Bădulescu.