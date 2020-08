Publicitate electorală| „Oricine, absolut oricine va avea în Voicu Paul un om de încredere în primărie, care să-l asculte și să-l ajute”

Voicu Paul, candidatul PNL pentru Primăria Alba Iulia: „Oricine, absolut oricine va avea în Voicu Paul un om de încredere în primărie, care să-l asculte și să-l ajute”

Dragii mei,

Suntem, oficial, de astăzi în campanie electorală. Sunteți îndreptățiți să nu vă afecteze deloc asta și așa ar fi cel mai normal să se întâmple. Pentru că, la Alba Iulia, campania electorală durează 4 ani, nu câte 4 săptămâni în care „maratoniști“ de ocazie își exersează condiția fizico-politică strict în perioada alegerilor.

Avem în Mircea Hava și echipa PNL cel mai bun exemplu în privința statorniciei și a muncii pentru oraș transformate într-o viață de om dedicată albaiulienilor. Și, cunoscându-vă, știu că lucrurile nu se vor schimba în câteva zile cu câteva afișe și cu un geamantan de promisiuni.

Oamenii din Alba Iulia au ales mereu binele cel mai mare, de aceea nici PSD și niciun alt partid nu a obținut nimic relevant niciodată aici. Pentru că aici oamenii sunt convinși de ceea ce văd, nu de ce încearcă unii și alții să le proiecteze și să le promită. Albaiulienii demonstrează continuu, de mai bine de 20 de ani, că sunt prea maturi și realiști ca să ia de bună baliverna electorală în dauna dezvoltării locale vizibile.

Mi-am păstrat altruismul civic de peste 20 de ani, știu exact „cu ce se mănâncă” o primărie, de la execuții și rectificări bugetare, până la munca în proiecte europene. Am ales să servesc albaiulienii, să le rezolv problemele și să îi ajut să crească odată cu orașul. Asta cred că ar trebui să știe oricine și-a pus, fie și în treacăt, dorința de a fi primar sau funcționar public. În momentul în care ai intrat pe ușa instituției, ești pus doar în slujba cetățeanului. De aceea eu am peste 70.000 de șefi. Adică, pe fiecare albaiulian în parte.

Știu, sunt primarul de la bloc și nu mi-e rușine cu asta. Pentru că știu că bogăția se măsoară în ce faci pentru ceilalți, nu în ce agonisești pentru tine. E mult mai bine să am vecini mai mulți decât au unii dintre contracandidații mei prieteni. Nu e o rușine să fii ce te-a făcut viața, e grav doar când ești sărac cu duhul. Și prefer să demonstrez decât să declar.

Pentru că în momentul în care am ales să mă dedic administrației publice am știut – și am rămas fidel ideii – că oamenii nu așteaptă să faci glumițe și să fii simpatic, ci să rezolvi problemele, cu orice preț. De aceea prefer, oricând, să fiu perceput ca „Paul cel Pragmatic” în dauna lui „Paul cel Popular”. Popularitatea vine oricum la pachet cu rezultatele. Când proiecte precum centura de nord vor fi gata, oamenii vor înțelege câte parale merită fiecare, indiferent de ce spune oglinda. Așa că, pentru nimic din ceea ce fac nu aștept aplauze, autografe și selfie-uri, e treaba mea, de administrator al orașului, la care m-am “înhămat” asumat și benevol. Doar din dragoste pentru Alba Iulia.

Nu vă solicit votul, prefer să contez pe realismul și maturitatea fiecăruia dintre dumneavoastră. La fel cum contez pe susținerea de către albaiulieni a echipei PNL pentru Consiliul Local Alba Iulia, pentru că astfel toate marile proiecte pe care le-am pregătit pentru oraș vor fi duse rapid și eficient la bun sfârșit.

Iar angajamentul meu suprem față de fiecare albaiulian e unul singur și simplu: oricine, absolut oricine va avea în Voicu Paul un om de încredere în primărie.

