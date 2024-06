Publicitate electorală | Oliviu Gaspar susține candidatura lui Paul Victor Florea la Consiliul Local Alba Iulia

Oliviu Gaspar susține candidatura lui Paul Victor Florea la Consiliul Local Alba Iulia

Într-un gest plin de semnificație și dedicare comunitară, Oliviu Gaspar, renumit revoluționar din Alba Iulia, își anunță sprijinul pentru candidatura lui Paul Victor Florea la Consiliul Local Alba Iulia. Gaspar, cunoscut pentru implicarea sa neobosită în ajutorarea comunității și pentru faptele sale remarcabile, consideră că Paul Victor Florea este persoana potrivită pentru a aduce schimbări pozitive în administrația locală.

Oliviu Gaspar este o figură emblematică în Alba Iulia, nu doar pentru rolul său activ în Revoluția din 1989, ci și pentru inițiativele sale umanitare ulterioare. Un exemplu recent al devotamentului său este proiectul prin care a construit o casă pentru o familie cu nouă copii, un demers amplu și emoționant desfășurat cu sprijinul comunității. Această acțiune reflectă nu doar generozitatea și spiritul său altruist, ci și capacitatea de a mobiliza resurse și de a lucra pentru binele comun.

Oliviu Gaspar subliniază importanța de a avea lideri locali care înțeleg nevoile oamenilor și care sunt dispuși să acționeze pentru a le îmbunătăți condițiile de trai. În acest context, susținerea candidaturii lui Paul Victor Florea vine ca un pas natural pentru Gaspar, care vede în Paul Victor Florea un aliat cu valori similare și cu o dorință autentică de a face o diferență în Alba Iulia.

Paul Victor Florea este un candidat cu o viziune clară pentru dezvoltarea orașului și a comunității locale. Cu o platformă axată pe transparență, participare civică și sustenabilitate, Florea își propune să aducă o schimbare semnificativă în modul de administrare a orașului și în special a cetății, unde propune realizarea unui serviciu public care să se ocupe de paza, închirierea si organizarea de evenimente. El a fost implicat activ în diverse proiecte comunitare și are o reputație de integritate și eficiență.

Susținerea lui Oliviu Gaspar este un avantaj semnificativ pentru candidatura lui Paul Victor Florea, având în vedere respectul de care Gaspar se bucură în comunitate. „Cred că Paul Victor Florea este omul potrivit pentru a reprezenta interesele cetățenilor din Alba Iulia în Consiliul Local. Are viziune, are determinare și, cel mai important, are o inimă mare.”, a declarat Gaspar.

Această alianță simbolizează un parteneriat între experiența istorică și entuziasmul pentru viitor. Gaspar, prin exemplul său personal de implicare civică și solidaritate, își transferă astfel capitalul de încredere către Paul Victor Florea, consolidându-i poziția în cursa electorală. Sprijinul oferit de Oliviu Gaspar candidaturii lui Paul Victor Florea la Consiliul Local Alba Iulia este un semnal puternic de încredere și speranță. Este un moment de unitate pentru comunitate, unde trecutul și prezentul se întâlnesc pentru a construi un viitor mai bun pentru Alba Iulia.

Comandat de Paul-Victor Florea, Distribuit de UNIREA PRES SRL , Cod mandatar financiar coordonator 24240317.

