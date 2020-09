Publicitate electorală| OFERTA PARTIDULUI „NOI SUNTEM ALTCEVA”, adică acest USR-PLUS, în metamorfozare perpetuă, este un mare balon cu iluzii și minciuni

Timp de 4 ani, de când partidul local al Bucureștiului, U.S.B.-ul, a devenit unul național, a fost supusă toată România la o adevărată hărțuire politică în fiecare zi. Manipularea, diversiunea,minciuna au făcut obiectul zilnic de lucru al acestui mare laborator de artificii politice denumit, vremelnic, USR-PLUS.

Dacă la început invocau traseismul politic și corupția, ca să ” ofere” un așa zis ” altceva” în politică, realitatea ne arată că gruparea, mai sus menționată, a devenit cel mai mare ” aspirator politic” de traseiști și condamnați penal. Toate fentele politice, inventate de Băsescu, gen referendumuri în ziua alegerilor sau mutarea problemelor administrative în plan politic, au consacrat această formațiune politică ca și una a veșnicelor scandaluri între membrii, a diversiunilor și cam atât. Probabil vă întrebați de ce am scris toate acestea, de ce mă preocupă soarta unei bule a cărei pompe este la București.

Să vă explic.

În urmă cu 4 ani am început o muncă asiduă, cu mult efort și determinare care să ducă, în final, la o alternativă sănătoasă, solidă, pentru conducerea neocomunistă care sufocă de 30 de ani orașul Alba Iulia.

Am reușit, inițial, să fac lumină în ” hruba administrativă” , adică în ședințele, obscure și ferite de ochii albaiulienilor, ale consiliului local.Cu dibăcie și înțelepciune am impus filmarea LIVE a acestor ședințe pentru ca oamenii să poată vedea realitarea.

Apoi am inițiat asociația „Alba Iulia Infrastructură” și am început seria întâlnirilor cetățenești prin care am redat existența cuvântului ” DEZBATERE” în administrația albaiuliană. În acest mod cetățenii au început să fie prezenți în ședințele de C.L.,să punem împreună presiune pe conducerea politică și să dăm viață democrației participative la Alba Iulia.

Pentru prima dată, în 30 de ani,datorită acțiunilor mele, au început să aibă loc dezbateri publice reale ale bugetului local și căutarea soluțiilor urbanistice pentru un plan de oraș. M-am luptat de unul singur, având de partea mea doar încrederea albaiulienilor,cu cel mai nociv, mai anchilozat și mai corupt, sistem administrativ din Transilvania.

Cu toate acestea am reușit să-i determin, din postura de singur consilier independent, să internalizeze serviciul de reparații de drumuri și să înceapă procesul de scoatere a străzilor nemodernizare din noroi. În tot acest timp niște oameni stăteau la pândă cu scopul de a profita politic de breșa făcută de mine grupării pedeliste.

Când albaiulienii au început să crească gradul de încredere în noul suflu, născut la Alba Iulia, politrucii pândari au dat năvală și s-au urcat în trenul politic salvator venit de la București. „Noi suntem alternativa”, au strigat ei, după ce ani de zile s-au înfruptat din toate beneficiile cunoscute ale sistemului politic pe care astăzi îl condamnă, respectiv funcții de directori pe la instituții, consilii de administrație, etc.

Vă scriu, toate astea, celor de bună credință care în 27 semptembrie vă puneți întrebarea cu cine să votați, cu Partidul Acțiunea Națională Alba sau cu USR-PLUS.

Și vă răspund din suflet.

Partidul Acțiunea Națională Alba este prima formațiune politică locală din istoria orașului nostru și are, în exclusivitate, ca și scop realizarea obiectivelor de interes local ale albaiulienilor. Am înființat acest partid după un model european, tocmai pentru ca albaiulienii să poată alege la alegerile locale o formațiune locală.

Odată la 4 ani partidele centrale,gen USR, PNL, PSD și altele, se folosesc de alegerile locale, de votul nostru, ca să-și negocieze alianțe pentru alegerile parlamentare și nimic altceva. Acesta este motivul pentru care, în toate democrațiile avansate, partidele locale obțin rezultate formidabile la alegerile locale.

Alternativa USR-PLUS este o mare minciună ghidonată din alte locuri care nu au legătură cu Alba Iulia așa că nu risipiți votul pe o bulă politică care deservește interesele personale ale unor oameni fără scrupule.

VOTAȚI, ÎN 27 SEPTEMBRIE, SINGURA FORMAȚIUNE POLITICĂ LOCALĂ A ORAȘULUI ALBA IULIA CARE A DEMONSTRAT, PRIN FAPTE, NU PRIN DIVERSIUNI ȘI FLYERE, CĂ POATE FACE DIN ALBA IULIA UN MARE ORAȘ!!

MIRCEA TRIFU, PREȘEDINTE AL PARTIDUL ACȚIUNEA NAȚIONALĂ ALBA.

Comandat de Partidul Acțiunea Națională Alba, publicat de SC UNIREA PRES SRL pe portalul https://ziarulunirea.ro/, cod unic mandatar financiar 21200094