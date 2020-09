Publicitate electorală| Locurile de muncă. Problema și soluția Aiudului

Problemele Aiudului, de orice natură ar fie ele, sunt așa de multe, încât simpla lor enumerare, nu ar încăpea pe o foaie întreagă de ziar. Aceste probleme se văd reflectate, zi de zi, pe fiecare față a locuitorilor Aiudului, pe care se poate citi, invariabil, grijă, tristețe, îngândurare, teamă, resemnare, neîncredere și enumerarea poate continua.

Nu se vede un zâmbet, o bucurie, o încredere de sine, un licăr de speranță, ca în ochii celor care nu au grija zilei de mâine. Nu se vede acea mândrie de a aparține acestui oraș, Aiud. Parcă toată lumea își dorește să plece în altă parte, dar nimeni nu știe unde, cum și cu ce riscuri. Dar toți știu DE CE !!!

Oricât de paradoxal ar părea, toate problemele Aiudului și ale aiudenilor, au un singur numitor comun și o singură rezolvare : LOCURILE de MUNCĂ!!!

Împreună cu echipa PRO România, propusă pentru Consiliul Local Aiud, în care se regăsesc economiști, ingineri, sociologi, profesori, oameni care provin din mediul privat, am încercat să prioritizăm soluțiile problemelor Aiudului.

In programul de campanie, prezentat locuitorilor Aiudului în această perioadă, am încercat să identificăm primele cinci măsuri, care dacă vor fi luate în primele luni de la preluarea mandatului, vor stabili direcția și ritmul de dezvoltare al orașului. Pe scurt, acestea ar fi : răscumpărarea platformei I.M.A. și transformarea ei în parc industrial, răscumpararea stadionului ”METALUL” și transformarea lui într-o arenă sportivă multifuncțională, reînscrierea Aiudului în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos” și finalizarea tuturor lucrărilor de infrastructură, finalizarea lucrărilor de întocmire a Cărților Funciare(care trebuie terminate până in 2023) și realizarea lucrărilor de anvelopare a cladirilor Aiudului.

Bineînțeles, aceste proiecte nu sunt limitative, dar am considerat, împreună cu echipa PRO România Aiud, că ele sunt prioritare. Un proverb nescris, spune că în administrația locală, cu bani puțini, trebuie să mulțumești pe cât mai multă lume.

Cred că oricine își poate da seama, ce-ar însemna să ai mulți bani.

Crearea Parcului Industrial Aiud, aducerea de investiții și investitori care să creeze locurile de muncă, de care Aiudul are nevoie ca de aer, ar aduce bugetului local veniturile care i-ar permite să intervină în modernizarea școlilor și liceelor românești din Aiud, i-ar permite să intervină în domeniul sănatății, unde de exemplu acoperișul unei aripi a spitalului este într-un stadiu avansat de deteriorare, existând riscul ca el să cadă, i-ar permite să intervină în domeniul protecției sociale, a sprijinirii persoanelor cu nevoi speciale sau ale celor în vârstă. I-ar permite să finanțeze atât de necesarele lucrări de infrastructură, a extinderii zonelor locuibile și construirea de noi spații de locuit, să desfășoare acțiuni în domeniul cultural, al artelor sau turismului. Aiudul are o frumoasă tradiție în cultivarea materialului săditor, floricol și pomicol, iar Primăria Aiud, ar putea intervenii decisiv, în sprijinirea acestor mici producători.

Asfaltarea unei străzi, în 4 ani de zile, nu reprezintă nici eficiență, nici competență și nici nu rezolvă problemele Aiudului și aiudenilor, oricât de frumos ar fi ea prezentată. Și oricâte ”parteneriate oneste” ai semna, vei fi întotdeauna la mâna cuiva, că este Consiliul Județean sau Guvern, motiv pentru care niciodată nu vei fi, tu, Aiud, pe picioarele tale. Iar a te ascunde în spatele acestor parteneriate, arată lașitatea și neputința ta de primar.

Pentru ca aceste soluții să fie puse în aplicare, este necesar ca la conducerea Primăriei Aiud, să vină un om care să îndeplinească trei condiții : să știe, să poată și să vrea să facă treabă. Din păcate, actuala administrație a îndeplinit doar două din aceste trei criterii. Alegerea lor, le aparține.

Hai să facem treabă în Aiud.

Ec. Ing. Dorin Munteanu Candidat PRO România – PRO Aiud

