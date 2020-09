Publicitate electorală| Lângă oameni pentru Blaj!

Acum patru ani v-am îndemnat să continuăm dezvoltarea Blajului fără pași înapoi argumentând că Blajul se află în cel mai bun moment al dezvoltării sale economice!

Privind în urmă, pot afirma că nu am greșit și că echipa noastră formată din Blăjeni, Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului și Consiliul Local, Ion Dumitrel – Președintele Consiliului Județean Alba și Consiliul Județean, a fost o echipă de succes care și-a făcut datoria atingând toate obiectivele de investiții pe care le-a propus pentru perioada 2016-2020.

Am reușit pentru că am avut o viziune clară, promovând o comunitate însuflețită și stabilă, care și-a asumat responsabilitatea de a pune umărul la dezvoltarea Blajului. Modul în care am lucrat împreună pentru comunitate s-a transformat într-unul dintre cele mai de succes modele de dezvoltare pentru orașele mici și mijlocii din România!

Felul hotărât în care am construit Blajul prin realizarea unor proiecte investiționale fără precedent și dorința de a fi la înălțimea istoriei au adus în mijlocul nostru evenimente memorabile de civilizație și elitism, care au arătat României și lumii că viziunea de dezvoltare a Blajului sau „Ce dă Blajul!” s-a dovedit a fi justă și europeană, pentru că această comunitate, clădită pe principii corecte, a promovat întotdeauna valorile europene și libertatea!

Pentru aceste realizări, Blajul și blăjenii se bucură de admirația și aprecierea celor care vin în vizită, fie că sunt ambasadori, oameni de cultură, de sport, oameni politici, investitori sau turiști! Opiniile acestor oameni valorizează munca noastră încununând-o cu succes! Toate acestea au fost posibile datorită votului masiv pe care l-ați acordat Primarului Blajului și listei de consilieri locali, precum și Președintelui Ion Dumitrel și Consiliului Județean.

Majoritatea clară, pe care ați impus-o în Consiliul Local și sprijinul acordat proiectelor investiționale, în tot acest timp, a făcut ca toate barierele să fie înlăturate, iar dezvoltarea Blajului să continue! Lucrurile au mers înainte și am reușit să punem Blajul pe drumul cel bun!

Echipa noastră, formată din Blăjeni, Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului și Consiliul Local, Ion Dumitrel – Președintele Consiliului Județean Alba și Consiliul Județean, a fost echipa câștigătoare, iar principiile pe care s-a bazat programul de dezvoltare a Blajului au fost: performanța, respectul și bunăstarea – într-un cuvânt normalitatea!

Așa am înțeles să construim Blajul ca un oraș pentru viitorul copiilor noștri!

Când am pus Blajul înainte de toate am acționat ca o echipă caștigătoare care a transformat speranța în certitudine pentru că partenerii din această echipă au livrat competență și încredere, oferind modele de atitudini și inițiativă de implicare civică la nivel local.

O expresie cunoscută în lumea sportului spune că: echipa câștigătoare nu se schimbă! În demersul nostru de succes pentru construcția Blajului european, rămânem în aceeași componență: Blăjenii, Gheorghe Valentin Rotar și echipa de consilieri locali de pe listele Partidului Național Liberal (P.N.L.) – oameni cu abilități dovedite în administrație, oameni pregătiți profesional și cu atitudine morală demnă de Blaj! Lângă noi, ca partener de peste 15 ani, se alătură prietenul Blajului – Ion Dumitrel – candidatul pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Alba, cu lista sa de consilieri județeni!

Împreună formăm echipa învingătoare pentru Blaj și pentru Alba, în care tandemul de succes Rotar – Dumitrel rămâne lângă oameni pentru Blaj!

În anii care vor urma, dezvoltarea durabilă a Blajului trebuie să fie pe primul plan! Perioada 2021-2027 va fi una dintre cele mai importante perioade de creștere pentru România, având la dispoziție cea mai mare finanțare nerambursabilă pentru dezvoltare, din bugetul Uniunii Europene! Această perioadă trebuie gestionată bine de către o echipă puternică.

În niciun caz nu trebuie ratată șansa dezvoltării Blajului prin compromisuri, majorități schimbătoare sau experimente propuse de reprezentanţii unor partide mici, fără relevanţă la nivel judeţean sau naţional!

Până acum încrederea în forțele noastre și seriozitatea în cuvântul dat ne-au făcut să reușim. Proiectul de dezvoltare a Blajului pentru perioada 2021-2027, prin care ne propunem atragerea a 80.000.000 de euro din fonduri europene, este unul îndrăzneț și perfect realizabil!

Stă în puterea noastră să reușim păstrând aceeași echipă, formată din Blăjeni, Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului și Consiliul Local, Ion Dumitrel – Președintele Consiliului Județean Alba și Consiliul Județean. Echipa noastră are nevoie de majorități clare în Consiliul Local și Consiliul Județean pentru ca proiectele de dezvoltare să se bazeze pe suportul votului comunității! Pentru aceasta este nevoie să participați la vot, în număr cât mai mare!

Acum se hotărăște viitorul Blajului, iar decizia, despre cum se va dezvolta comunitatea noastră, trebuie să o luăm cu toții sau cât mai mulți dintre noi!

De aceea, vă îndemn: Haideți la vot! Votul dumneavoastră contează, este pentru Blaj și pentru viitorul copiilor noștri!

Pentru a reuși este nevoie de un vot masiv acordat candidaților Partidului Național Liberal (P.N.L.), respectiv pentru Gheorghe Valentin Rotar ca Primar al Blajului și Ion Dumitrel ca Președinte al Consiliului județean Alba, precum și listelor de consilieri locali și județeni!

O majoritate clară însemnă garanția reușitei proiectului de dezvoltare a Blajului european!

Victoria echipei noastre va fi victoria Blajului! Să rămânem cei mai buni, LÂNGĂ OAMENI PENTRU BLAJ!

