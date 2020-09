Publicitate electorală| În Mihalț se votează schimbarea

Dragi mihălțeni, cisteieni și obrejeni,

După cum bine știți, nu sunt născut pe aceste meleaguri, dar de 25 de ani am familie, lucrez și trăiesc aici. M-am integrat în viața comunității, am ajuns să cunosc foarte bine locurile, oamenii și sufletul mihălțenilor. Pot să spun, fără să mă laud, că eu cunosc hotarele Mihalțului ca orice mihălțean și poate chiar mai bine.

De patru ani m-am implicat în viața publică, pentru că am considerat că nu-i destul să fi nemulțumit și să comentezi ce nu merge bine. Pentru mine, perioada în care am fost consilier local a fost ca o calificare în domeniul administrației publice. Am acumulat cunoștințe și experiență suficientă cât să pot primi cu încredere provocarea de a fi primarul dumneavoastră. Chiar dacă am fost singurul consilier PMP, am reușit să depun două proiecte de hotărâre care au fost și votate. Un proiect (teren sintetic de sport) este finalizat, iar capela mortuară este în curs de execuție. La inițiativa mea au fost cumpărate zece calculatoare noi pentru laboratorul de informatică al școlii din Mihalț.

Îndemnul meu de campanie este să votați schimbarea. Vă asigur că nu sunt vorbe goale și că veți vedea schimbare în atitudinea primăriei în tot ceea ce înseamnă viață publică. Sunt atâtea obiective prioritare în Mihalț încât îmi este greu să le așez într-o anumită ordine. Totuși, cel mai important aspect al unei administrații corecte trebuie să fie transparentizarea acțiunilor și deciziilor primăriei. Primăria este a dumneavoastră, nu a primarului, și e dreptul tuturor să știe tot ce se petrece aici (buget, salarii, contracte, prețuri, termene de execuție, hotărâri de consiliu, etc.)

Înainte de a ne propune să demarăm vreun obiectiv, va trebui, din păcate, să reparăm lucrări făcute prost și să terminăm lucrări începute de foarte multă vreme. Cel mai complicat lucru va fi să facem posibilă funcționarea canalizărilor din toate cele trei sate. S-au investit mulți bani, a fost deranjată viața de zi cu zi a oamenilor o perioadă considerabilă de timp și e păcat să nu ne alegem cu nimic din asta. Sunt lucrări care vor trebui făcute în comună și despre care nu ar mai fi fost cazul să vorbim, pentru că trebuiau făcute până acum. Acum ar fi trebuit să abordăm obiective clare pe agenda imediată: sistem de irigații, parc fotovoltaic, pod între Cistei și Obreja, bază sportivă, ștrand, zonă de agrement, ansamblu folcloric și să scriem pentru unele dintre ele proiecte cu finanțare europeană. Deocamdată trebuie să vorbim despre: puncte medicale, capele, locuri de joacă. Este obligație, dacă nu instituțională, cel puțin una morală, să se construiască aceste obiective în toate satele comunei. Cisteienii și obrejenii plătesc impozite ca și mihălțenii și e obligatoriu să le asigurăm același nivel de viață comunitară ca și in Mihalț. Și Zărieșul este sat al comunei, dar, din păcate, s-a depopulat. Zona Zărieș are perspective de dezvoltare economică foarte bune și e doar o problemă de timp ca ele să devină realitate.

Desigur că nu pot cuprinde într-un articol de ziar toate aspectele vieții publice din comună. S-ar putea vorbi mult despre dezvoltarea afacerilor de familie, atragerea de investitori, problema gunoiului, problema pășunilor, educație, întabulare, etc. Ce putem face acum este să avem împreuna un nou început. Prin urmare, vă invit să facem primul pas: să venim la vot. Cu implicarea fiecăruia și cu ajutorul lui Dumnezeu, ceea ce ne propunem se va putea realiza.

VOTAȚI SCHIMBAREA!

Al dumneavoastră, Laurențiu Besoi.

