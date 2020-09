Publicitate electorală| Fii îndrăzneț! Fă bine! Țintește departe!

Mă numesc SIMONA CAZAN și sunt candidatul Partidului Mișcarea Populară (PMP) pentru funcția de primar al comunei Vințu de Jos. Am 40 de ani, sunt căsătorită și am un copil. M-am născut și trăiesc în Vințu de Jos.

De profesie sunt contabil iar, în prezent, sunt administratorul unei afaceri de familie. Multă lume mă întreabă de ce candidez pentru funcția de primar al comunei Vințu de Jos… Voi răspunde, pornind de la slogan.

Țintește departe!

Fiica mea, Carolina, învață la școala din Vințu de Jos și este încântată de colegii ei și de doamna învățătoare.

Eu, am pornit în viață de pe băncile acestei școli și cred cu tărie că școala din Vințu de Jos merită să se dezvolte în continuare, în așa fel încât, atât copiii și cadrele didactice, cât și părinții, să se bucure de rezultatele unui act educațional de calitate și de condiții la standarde europene (normale):

-săli de clasă corespunzătoare fiecărei activități didactice, spațioase, utilate;

-grupuri sanitare în interiorul clădirii;

– siguranță și protecție în școală și în curtea școlii.

În acest sens, considerăm absolut necesară și existența unei grădinițe, cu program prelungit, pentru care vom întreprinde toate demersurile necesare.

Împreună cu cadrele didactice, vom sprijini și încuraja activități de voluntariat, sportive și artistice, de cunoaștere și respectarea mediului, a istoriei și a tradițiilor locale. Toate acestea pot să devină realitate, fiindcă ne dorim ca tinerii și copiii din această comună să învețe și să trăiască cu plăcere aici, să se întoarcă în comuna natală, dornici să dezvolte comunitatea căreia i-au aparținut.

Îmi doresc o comună frumoasă, curată, cu străzi amenajate și flori, parcuri de joacă pentru copii, cu centru cultural, cu cinematograf. Cu o piață a satului renăscută, unde producătorii locali să își poată valorifica produsele.

Am lângă mine oameni care împart aceleași idealuri și valori și cred că, împreună cu ei și cu concetățenii mei, vom reuși.

Fii îndrăzneț!

Un îndemn care pornește de la felul meu de a fi și experiența mea de viață. Am îndrăznit să plec de acasă la 20 de ani, pentru a vedea, a cunoaște și a trăi, prin propriile mele puteri, într-o țară străină, Italia.

Am reușit să lucrez și să mă bucur de aprecierea comunității italiene în care am trăit, timp de 15 ani. Consider că maturitatea, cunoștințele și experiența acestor ani mi-au dat curajul de a deschide o afacere aici și de a îndrăzni să candidez pentru funcția de primar, pentru a schimba în bine comuna natală.

Fă bine!

Valorile familiei mele gravitează în jurul acestui sfat pe care ni-l dădea bunica mea; de fapt, a fost modelul ei de a fi, de a trăi.

Am înțeles că o familie se clădește pe fapte bune, iar comunitatea este o familie mai mare, care, cu siguranță se poate construi pe aceleași principii.

Cred în Dumnezeu, în educație, în puterea oamenilor de a depăși obstacolele și de a construi o viață prosperă și fericită împreună.

Am încredere că alături de echipa mea: Filimon Sorin Petru, inginer zootehnist; Fleaca Delia Carmen, profesor de matematică; Blaga Adriana Cosmina, inginer de mediu; Glodean Florina Maria, economist; Lasc Nicodim Florin, șofer; Suciu Simion Florin, inginer constructor; Rădos-Vlad Anca, profesor; Fleaca Florin Vasile, șofer; Filimon Camelia Maria, economist și având sprijinul competent al domnului Clement Negruț, secretar de stat în cancelaria prim-ministrului, președinte al PMP Alba și candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Alba, vom realiza obiectivele propuse în program:

Îmbunătățirea serviciilor din subordinea aparatului de specialitate al primarului (eficientizarea și promptitudinea colaborării dintre cetățean-funcționarul din primărie-primar). Echipă specializată în absorbția fondurilor europene, prin valorificarea șansei finanțării de la Uniunea Europeană a oricărui program și proiect viabil pentru comună. Grădiniță cu program prelungit în centrul comunei și asigurarea protecției copiilor, prin delimitarea parcului de curtea grădiniței. Crearea serviciilor de voluntariat pentru școlari (sportive și artistice), cu sprjinul tinerilor din comună, dornici să activeze ca voluntari. Înfrumusețarea comunei Vințu de Jos – amenajarea străzilor principale cu trotuare, rigole și rondouri cu flori; crearea parcurilor de joacă pentru copii. Regularizarea cursului Văii Vințului, construirea unor podețe, precum și îmbunătățirea calității drumului pe această vale. Sprijinirea tinerilor în dezvoltarea unor activități independente. Extinderea rețelelor de gaz, apă, canal, energie electrică; asfaltarea străzilor unde sunt case nou construite. Renașterea pieței satului, odată pe săptămână, cu produse locale. Puncte de colectare și reciclare a deșeurilor (vegetale, carton-hârtie, pet-uri, echipamente electronice și electrocasnice). Utilarea căminului cultural, din centrul comunei, cu un cinematograf mobil. Fiecărui consilier local îi va fi repartizată o zonă a comunei, pentru care se va interesa în permanență de nevoile și problemele cetățenilor și le va aduce la cunoștința primarului și a Consiliului Local pentru rezolvarea lor.

VOTAȚI ECHIPA PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ! VOTAȚI MĂRUL !

