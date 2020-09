Publicitate electorală| Dacian Cioloş, la Alba Iulia: Am încredere în candidatura lui Mihail David la Preşedinţia Consiliului Judeţean Alba şi a lui Gabriel Pleşa la Primăria Municipiului Alba Iulia

Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș, europarlamentar și lider al Grupului Renew Europe din Parlamentul European, s-a aflat duminică, 6 septembrie, în Alba Iulia, municipiul reședință al județului Alba, unde a vorbit despre oportunitatea cetățenilor de a îmbunătăți în mod real administrația locală și despre modul în care cetățenii trebuie să își redobândească încrederea în forțele proprii.

Având la bază Planul de Priorități al USR PLUS, candidații Alianței și-au construit programe electorale obiective, în trend cu realitățile socio-economice ale zonelor unde și-au propus candidatura. Candidații Alianței USR PLUS își doresc ca la finalul mandatului să prezinte în fața cetățenilor realizări palpabile, cristalizând idealul societății românești de a avea dreptul de a trăi într-o societate prosperă, în care investiția lor de timp și bani să fie fructificată prin îmbunătățiri constante și unde ACASĂ să nu mai însemne doar probleme și piedici, ci oportunități reale de dezvoltare personală și familială.

Dacian Cioloș, alături de candidații Alianței USR PLUS din județul Alba. Stradă cu stradă schimbăm Alba Iulia! Publicată de Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate – PLUS Alba pe Duminică, 6 septembrie 2020

Evenimentul a avut loc cu respectarea tuturor normelor de prevenție a răspândirii virusului COVID-19. Au susținut declarații Dacian Cioloș, Beniamin Todosiu (Co-Președinte USR PLUS Alba), Aura Alexandra Ardelean (candidat la Primăria Teiuș), Mihail David (Candidat la Președinția Consiliului Județean Alba) și Gabriel Pleșa (Candidat la Primăria Municipiului Alba Iulia).

Conferința de presă a fost deschisă de către Beniamin Todosiu, copreședinte al USR PLUS Alba și candidat la Consiliul Județean Alba. Cu o experiență vastă în sectorul privat, dar și cu determinarea de a transforma administrația locală și județeană într-un proiect dedicat cetățeanului, Beniamin Todosiu consideră că „alegerile din 27 septembrie vor însemna prezența colegilor mei din USR PLUS în toate administrațiile în care aceștia vor candida. Sunt sigur de profesionalismul și dedicarea lor față de comunitățile din care fac parte și de faptul că devotamentul lor va însemna schimbarea în bine a societății și că vocea cetățenilor ignorată de atâta timp se va materializa în proiecte palpabile care să aducă încrederea acestora în administrația locală. Încrederea cetățenilor pe care o primim zi de zi în stradă ne ambiționează și ne determină să arătăm că se poate face performanță în administrația publică dacă există dorință și voință politică”.

Aura Alexandra Ardelean este candidata Alianței USR PLUS pentru Primăria Teiuș. „Decizia de a candida pentru poziția de primar al orașului Teiuș nu a fost una ușoară, dar, așa cum am luat decizia de a mă implica în politică, știind că trebuie să contribui personal la schimbarea în bine a societății și a scenei politice românești, am considerat ca pasul firesc care urmează adeziunii mele politice să fie implicarea la un nivel mult mai înalt prin asumarea unei candidaturi. În virtutea profesiei mele, iau contact cu foarte mulți oameni și relaționând cu persoane care invariabil ajung în fața mea cu un necaz, am ajuns să le ascult nemulțumirile, nevoile și ideile. Am găsit în colegii din filiala Alba a PLUS un sprijin foarte mare, iar cu ajutorul acestora am reușit să concep un program politic așa cum îl dorim, atât eu cât și cetățenii”, a spus Aura Ardelean.

„Mă bucur să mă aflu în Alba Iulia, un municipiu care până acum a atins un oarecare progres. Problema survine în momentul în care etalonul de comparație pentru municipiul albaiulienilor nu îl mai reprezintă doar localitățile înconjurătoare, ci, având în viziune dezvoltarea orașelor europene de același rang, trebuie avut în vedere ca viitoarea administrație locală să împingă mai departe acest standard. Nu este îndeajuns să vorbim doar de investiții de infrastructură rutieră sau absorbții de fonduri pentru un singur lucru din viața urbei. Viitorii consilieri locali, județeni și primari trebuie să își înțeleagă pe deplin fișa postului și să asigure evoluția corectă și rapidă și a celorlalte segmente, de pildă: educație, sistem de sănătate, turism și nu în ultimul rând segmentul rural, cu precădere agricultura, unde județul Alba poate deveni un pol relevant în ceea ce privește sectorul de creștere a animalelor. Împreună cu colegii mei europarlamentari am depus eforturi considerabile ca România și românii să beneficieze de un nivel de fonduri europene ridicate, însă rămâne de datoria noastră, a tuturor, ca la următoarele alegeri locale și parlamentare, să alegem oamenii potriviți la locul potrivit, astfel ca, corupția, hoția și impostura politică să nu mai devină piedici în procesul de absorbție și asimilare a acestor fonduri. Voi rămâne la fel de dedicat colegilor mei viitori consilieri și primari și le promit tot sprijinul pe care atât eu, cât și colegii mei îl putem oferi astfel ca românii să înceapă să trăiască o viață la o calitate europeană”, a declarat Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS.

Pe Mihail David, candidatul Alianței USR PLUS Alba pentru Președinția Consiliului Județean și, totodată, copreședinte USR PLUS Alba, Dacian Cioloș l-a descris drept un om implicat, atât la nivel politic, prin prezența sa pe această scenă începând cu Platforma România100, cât și prin acțiunile de voluntariat în diverse organizații non-guvernamentale. Deși activează ca director al unei întreprinderi private, acest lucru nu l-a oprit să se implice prin toate resursele de care a dispus în acțiuni pentru ajutorarea semenilor.

#MihailPreședinte #USRPLUS 🟦🟧 Mulțumesc frumos Dacian Cioloş pentru susținerea și încrederea acordată în ultimii ani!Candidez la Președinția Consiliului Județean Alba, cea mai înaltă funcție publică la nivel județean din partea USR PLUS pentru ca generația fiicei mele să nu mai fie nevoită să părăsească România din cauza sărăciei și a corupției cum au fost nevoiți să o facă milioane de români în ultimii 30 de ani.Împreună cu echipa mea vom face tot ceea ce ține de noi pentru cetățenii Județului Alba! Publicată de Mihail David pe Luni, 7 septembrie 2020

„Am ales să mă implic în politică și să îmi asum cea mai înaltă demnitate din județul Alba pentru că am o fiică 5 ani. Nu vreau ca viitorul ei să însemne plecarea peste graniță motivată de gradul de sărăcie și corupție prezent astăzi, în România. Îmi doresc ca prin activitatea mea politică să contribui la resuscitarea unui mecanism care a funcționat pentru o scurtă perioadă de timp în 2016. Un mecanism care a însemnat o performanță la nivel guvernamental și o încredere a cetățeanului în instituțiile statului. Nu am realizat atunci ceea ce noi românii aveam, un corp profesionist gata să ajute la schimbarea în bine a țării. Anii care au urmat mi-au și ne-au dovedit că fără implicarea reală a cetățenilor și implicit și a mea, lucrurile nu pot prinde forță pentru a reveni la normal. Alegerile europarlamentare și prezidențiale ne-au arătat că cetățenii sunt dispuși să aleagă o schimbare și chiar dacă rezultatele nu au fost întotdeauna pe măsura așteptărilor, consider că am avut lecții valoroase de învățat despre tot ceea ce înseamnă procesul alegerilor. Acest lucru a consolidat pentru noi ca echipă, modul în care ne raportăm la încrederea cetățenilor și ne dorim astfel să construim pe baza încrederii acestora, o țară care să devină acasă pentru fiecare dintre ei și pentru fiecare dintre noi”, a arătat Mihail David în alocuțiunea ținută.

Cuvântul de încheiere l-a avut Gabriel Pleșa, candidatul USR PLUS la Primăria Municipiului Alba Iulia, și, totodată, omul pe care Alianța își dorește să îl vadă în funcția de primar datorită angajamentului ferm de care a dat și dă dovadă în continuare că Alba Iulia trebuie să devină, împreună cu el și prin el, un oraș european veritabil.

„Am pornit pe acest drum pentru că îmi doresc ca orașul meu natal, Alba Iulia, să devină un oraș prosper, unul în care tinerii să rămână, să își întemeieze familii, să crească copii și să aibă job-uri bine plătite. Îmi doresc mult pentru că sunt născut aici, am ajuns să cunosc oamenii și pentru că această comunitate merită tot ce e mai bun. Așa cum spunea și Dacian Cioloș, există lucruri care s-au realizat, dar totodată sunt atât de multe lucruri care se lasă așteptate. Îmi doresc foarte mult ca, o dată cu mandatul meu, să realizez o reformă administrativă, o redimensionare și o dinamizare a mediului economic, atragerea de investiții, investiții mari în cultură, educație și sport și în tot ceea ce cetățenii mi-au spus de două luni, de când mă aflu în stradă, în dialog cu ei. Consider că experiența mea din mediul privat, dar și cea din mediul administrativ se îmbină într-un mod util și voi putea găsi soluții reale pentru problemele pe care le-am ascultat. Sunt conștient de faptul că nu voi putea realiza toate aceste planuri singur, dar tocmai de aceea m-am angajat într-o echipă tânără căreia, la finalul carierei mele politice, să-i pot oferi ștafeta. Mă animă dorința ca, la finalul acestei perioade, să pot să fiu mândru de modul în care mi-am folosit energia pentru a determina o schimbare în bine în orașul în care m-am născut”, a spus Gabriel Pleșa, candidat la Primăria Municipiului Alba Iulia din partea Alianței USR PLUS.

După o scurtă pauză, Dacian Cioloș s-a deplasat împreună cu candidații Alianței din județ și din municipiu în zona bastionară a cetății Alba Iulia, pentru a avea un dialog cu cetățenii. Cei care s-au întâlnit cu echipele USR PLUS, au transmis că așteaptă o schimbare în mod real și că, deși au fost dezamăgiți până acum, sunt dispuși să ofere politicii românești o nouă șansă, cu speranța că atât ei, cât și copiii lor vor avea parte de o schimbare și că lucrurile se vor așterne pe un făgaș normal.

Pe 27 septembrie votează Mihail David pentru Consiliul Județean Alba şi Gabriel Pleşa pentru Primăria Municipiului Alba Iulia!

Comandat de Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (parte a Alianței USR PLUS)

PUBLICAT / EXECUTAT DE UNIREA PRES SRL, portal web www.ziarulunirea.ro

Cod mandatar financiar 21200391