Publicitate electorală| Contează pe mine, contează pe OM

O vorbă veche din popor spune că „A fi domn e o întâmplare, a fi om e lucru mare”. Indiferent de moment sau de contextul în care te duce viața, e necesar să știi de unde ai pornit, să ai mereu conștiința împăcată. Să te poți uita în ochii celorlalți!

M-am născut în Sebeș, am crescut aici, mi-am întemeiat o familie frumoasă! Sunt legat de locul ăsta! Cunosc orașul, îi știu oamenii, vibrez și mă emoționez de fiecare dată când se vorbește de Sebeș. Iubesc orașul așa cum îl iubiți și voi! În fapt e orașul nostru!

Cei mai mulți mă știți. Am rămas același om indiferent de locul pe care l-am ocupat. M-am străduit să fac bine, doar bine, atât cât am putut. Am ajutat orice persoană care mi-a cerut sprijinul. M-am bătut pentru proiectele bune ale comunității. Niciodată, absolut niciodată, nu am renunțat să fiu alături de oameni. Pentru că eu sunt unul dintre voi.

Aveți încredere în mine! Sunt Radu Cristian, omul pe care puteți conta!

Radu Cristian, Candidatul Partidului Social Democrat Alba la Primăria Sebeș

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Alba

Executat de UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro/

CUI mandatar financiar județean 21200019