Publicitate electorală | Călin Matieș: La 35 de ani de la Revoluție, albaiulienii trebuie să rupă lanțurile care țin orașul captiv. În 9 iunie, avem datoria să scoatem din joc găștile de interese!

La 35 de ani de la Revoluție, albaiulienii trebuie să rupă lanțurile care țin orașul captiv. În 9 iunie, avem datoria să scoatem din joc găștile de interese!

Când am intrat în politică, aveam mâinile bătucite de munca-n privat. Lucrez de la 16 ani, alături de părinți, mai apoi de soție, de copii și de angajații pe care îi considerăm parte din familie.

Am construit, de la zero, cu multă sudoare și sacrificii, afaceri de succes. Am arătat că se poate și că imposibilul e imposibil doar pentru cine nu trudește.

Ani la rând am bătut drumul către București pentru a susține producătorii locali și produsele tradiționale românești. Și-am reușit foarte multe lucruri bune în privința asta. La fel cum am reușit multe și din poziția de senator.

M-am ținut departe de combinații politice ori financiare, nu mi-am angajat neamurile la stat și nu am adunat averi din politică. Dimpotrivă!

Am văzut, ca fiecare dintre voi, cum, de la an la an, Alba Iulia se ofilește sub asaltul acelorași grupuri de politicieni care-n față spun una, iar pe la spate fac alta. De aproape 35 de ani, orașul e condus de aceeași oameni, de aceleași găști, de aceleași personaje.

Opoziția a fost doar o umbră, sub pantoful și la înțelegere cu cei care au deținut puterea. Iar problema de la care trebuie să plecăm nu este ce s-a făcut bun în oraș, ci cât NU s-a făcut și se putea face.

De bună seamă că a venit clipa să spunem HO și să apăsăm butonul SCHIMBĂRII. Eu mi-am asumat această luptă, alături de colegii mei din AUR. Sincer, dezinteresat, cu inima deschisă.

Pentru că Alba Iulia are nevoie de UN PRIMAR-PITA LUI DUMNEZEU!

Material executat de UNIREA PRES SRL la comanda Partidului Alianța pentru Unirea Românilor , CMF 21240330 – portal online: https:\\ziarulunirea.ro / CUI mandatar financiar coordonator: 21240330.

