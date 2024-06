Publicitate electorală | Călin Matieș – Și totuși: PENTRU CE? Scauniada impostorilor!

Călin Matieș – Și totuși: PENTRU CE? Scauniada impostorilor!

M-am răzgândit de multe ori înainte să transmit acest mesaj. Aleg totuși să o fac.

Și eu consider că modul brutal în care a fost altoit deputatul din Alba este unul nedemn pentru Parlamentul României. Consider că violența fizică nu își are locul niciunde în societate și cu atât mai puțin în Parlament.

Acum vă înșir câteva probleme, cele mai multe importante pentru fiecare albaiulian:

-Taxe și impozite locale majorate cu peste 30% în ultimii ani

-Locuri de parcare insuficiente

-Delegații fără rost, fără cap și fără finalitate efectuate de actualul primar din Alba Iulia

-Străzi inundate la fiecare scuturare de nori

-Apa de ploaie de la Dumnezeu taxată de Dumitrel prin APA CTTA pentru fiecare albaiulian

-Antreprenori băgați în faliment prin desființarea parcărilor pentru clienți

-Sute de copaci mutilați sau tăiați de la rădăcină în Alba Iulia în ultimii 8 ani de mandat PNL

-Lipsă sistem de compensare a impozitelor pentru tinerii antreprenori

-Lipsă infrastructură (apă, canal, asfalt) în foarte multe cartiere din Alba Iulia

-Contracte pe bandă rulantă pentru firmele de partid, din bani publici (din taxele și impozitele noastre)

-Lipsă locuri în creșe și grădinițe

-Trafic ștrangulat în tot orașul și puzderie de semafoare care vor aglomera și mai mult Alba Iulia

-Lipsa subvențiilor reale în agricultură

-Cota unică de impozitare

-Supra-taxarea muncii în România

-Sistemul școlar depășit de realitățile în care trăiesc copiii noștri

-Lucrări de doctorat plagiate/furate/ascunse

Lista poate continua la nesfârșit. Motive bune de dispută, de dezbătut, de găsit soluții…Poate chiar de bătaie, dacă atât îi duce capul pe unii din PNL! (Nu uitați: Dan Vîlceanu ex ministru de finanțe din partea PNL; Florin Roman –PNL, ex-ministru al digitalizării – ”ministrul 48” cum i se mai spune după numărul de ore cât a fost ministru).

Din toate aceste motive care ne privesc pe noi cetățenii, pentru ce au ales cei doi să se caftească? Pentru niște scaune! O luptă pe fotoliile din Parlament!! Altfel, toată compasiunea mea pentru deputatul din Alba și pentru modul neonorant în care s-a sfârșit bătaia pe scaune din Parlamentul României.

Înțelege fiecare ce vrea, dar acest episod nu spune multe…Spune TOTUL!! Despre cine sunt ei și cât de departe au rămas față de noi, cetățenii acestei țări, acestui județ!

Pe 9 iunie alegem oameni, nu scaune!

Călin Gheorghe Matieș

Un Primar – Pita lui Dumnezeu

