Publicitate electorală| Adrian Teban: „Oamenii din Cugir vor beneficia la ei în localitate de RMN şi alte investigații performante, iar pentru mămici și copii va funcționa o secție modernă și bine dotată”

Sistemul de sănătate local a fost, este și va fi preocuparea mea majoră și voi continua, în calitate de primar să fac tot posibilul ca oamenii din Cugir să beneficieze de servicii medicale de calitate, la ei în oraș. Este obiectivul pe care mi l-am propus în urmă cu 10 ani, când locuitorii din Cugir au fost pe punctul de a plăti cu propria sănătate subfinanţarea postdecembristă a acestui domeniu.

De atunci și până în prezent, am investit aproape 13.000.000 de lei în Spitalul Orășenesc Cugir, atât din bugetul local, cât și din bani europeni, încercând să recuperăm lipsa de investiții de care a suferit această unitate în ultimii 30 de ani ai existenței sale.

Am fi putut cu acești bani să modernizăm aproape 20 de străzi din Cindeni, Râul Mic sau din centrul orașului și astfel i-am fi scutit pe contracanditaţii la funcția de primar de „efortul” de a evidenția străzile cu probleme. Le știm și noi, chiar mai bine, însă mai știm că nu doar infrastructura necesită investiţii, că sănătatea trebuie să fie tratată cu prioritate, pentru că oamenii din Cugir au dreptul la un spital decent. Astfel, din bugetul local și din fonduri europene, am reabilitat Secția de Chirurgie-Interne, am modernizat Ambulatoriul de Specialitate și am achiziționat aparatură pentru cabinetele medicale (computer tomograf, ecografe, electrocardiograf, aparat digital Roentgen diagnostic, aparat pentru terapie cu ultrasunete, aparat laserterapie, aparaturǎ de laborator, sterilizatoare de ultimă generaţie și lista poate să continue).

Vom continua să demonstrăm că atunci când există dorință, interes și implicare lucrurile se schimbă în bine pentru oraș și oamenii săi. Ne dorim ca viitoarele mămici să-și aducă copilașii pe lume în maternitatea din oraș și să avem din nou certificate de naștere întocmite la Cugir. Ne dorim ca toți copiii să primească cele mai bune îngrijiri medicale atunci când au nevoie, aici, în oraș. Ne dorim un RMN pentru ca oamenii din Cugir să nu mai fie nevoiți să aștepte jumătate de an pentru a beneficia de o astfel de investigație la spitale din județ sau din țară. Sunt dorințe pe care le transformăm în fapte, întrucât avem două proiecte importante în implementare. Unul prevede modernizarea Secției Maternitate-Pediatrie-Ginecologie, iar în zilele următoare sperăm să putem da ordinul de începere al lucrărilor, iar celălalt se referă la achiziționarea de aparatură de ultimă generație pentru fiecare secție din cadrul Ambulatoriului, inclusiv a unui RMN şi ne pregătim să lansăm procedurile de licitaţie.

Pe lângă aceastea, din bugetul local, dorim să rezolvăm problema locuințelor pentru tinerii doctori care vin în oraș, motiv pentru care am realizat documentațiile necesare reabilitării blocului alimentar și mansardării clădirii cu scopul de a amenaja locuinţe de serviciu pentru medici.

Vom continua să arătăm că la Cugir SE POATE, că un spital aflat în pericol de desfiinţare, cu imobile degradate, cu dotare depășită moral și fizic, cu o acută criză de medici, poate să fie transformat într-o unitate medicală modernă, cu aparatură de ultimă generație și cu personal asigurat pe fiecare specializare. Investițiile care au avut deja loc, au schimbat nu doar condiţiile din Spitalul Orăşenesc Cugir, ci şi viitorul instituţiei, devenind atractiv pentru cadrele medicale tinere: dacă în 2010 erau 18 cadre medicale, acum, în spital, își desfășoară activitatea 32 de medici specialiști. Mai mult decât atât, trebuie spus că unitatea medicală cugireană a trecut cu succes de procesul de acreditare realizat în urmă cu patru ani de către o comisie a Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, fapt ce o include în rândul unitătiilor eficiente din România.

Aceste proiecte sunt dovada clară că avem o strategie de dezvoltare clară, concretă şi sustenabilă, astfel că „îngrijorarea” exprimată de candidatul PSD cu privire la lipsa noastră de viziune, ar trebui să se manifeste atunci când face copy-paste din programul nostru electoral sau atunci când arogă în mod penibil realizările din spital tocmai guvernării PSD, cea care propunea „spitale regionale” la fiecare rând de alegeri.

Primarul Orasului Cugir

Adrian Teban

