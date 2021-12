Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2022 şi cel al bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2022 va ajunge luni la dezbaterea Parlamentului

Ministrul Finanţelor Adrian Câciu a declarat, sâmbătă, că proiectul legii bugetului de stat pe anul 2022 şi cel al bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2022 va ajunge luni la dezbaterea Parlamentului şi va fi aprobat fie înaintea Crăciunului, fie imediat după. El a precizat că proiectele vor fi afişate pe site-ul instituţiei.

„În seara aceasta se va pune bugetul pe site (al Ministerului de Finanţe – n.r.), acum facem ultimele verificări de corelaţii. Am lucrat noaptea trecută până la ora 5.00. Acum sunt tot la minister şi lucrez. Luni după-amiază va fi în Parlament şi va intra în dezbateri, eu zic că va fi aprobat ori înainte de Crăciun, ori imediat după”, a explicat Adrian Câciu, la Realitatea Plus, precizând că urmează să semneze sâmbătă noaptea proiectul legii bugetului.

El a mai spus că dacă nu intra la guvernare PSD nu erau daţi bani în plus nici la salarii, nici la pensii.

„Este dreptul dânşilor de a protesta. Eu zic că am început să recuperăm restanţele, aşteptăm să ne revenim cu colectarea, putem vorbi altfel din iulie. La această oră lucrurile sunt închise, bugetul este închis, dar asta nu înseamnă că am renunţat la ideea de a da tuturor ce au de primit. Trebuie să fim cinstiţi, dacă PSD nu intra la guvernarea, nu se dădea niciun leu în plus nici la pensii, nici la salarii” a explicat ministrul Finanţelor.

sursa: ziare.com