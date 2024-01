Proiectul de peste 11 milioane de lei, pentru modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă din județul Alba, a fost finalizat. Care sunt beneficiile

SC APA CTTA SA ALBA anunță finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă în județul Alba”, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Valoarea totală a fost de 11.285.637,50 lei, si a fost implementat in mai multe localități din județul Alba: Alba lulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Cugir, Ocna Mureș, Cîmpeni, Abrud, Baia de Arieș si a constat in achiziția și montarea a 13.877 de contoare cu citire la distanță si a unui stand pentru verificarea contoarelor.

Obiectivul general al proiectului este optimizarea operarii infrastructurii de apa in aria operatorului, inclusiv reducerea pierderilor de apa. Acest proiect contribuie la indeplinirea indicatorilor de rezultat ai programului prin continuarea imbunatatirii infrastructurii de apa si judetul Alba, in scopul indeplinirea aquis-ului de mediu si realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind calitatea apei destinata consumului uman(Directiva 98/83/CE).

Obiectivele proiectului :

– Reducerea pierderilor financiare

– Digitalizarea serviciilor prestate

– Acuratetea inregistrarilor volumelor de apa livrate;

– Reducerea pierderilor de apa datorate nefacturarii

“Inca o dovada ca pentru noi, SC APA CTTA SA Alba, este esential sa investim constant in infrastructura de apa si de canalizare a județului nostru si sunt 18 ani de când facem asta an de an, referindu-ma doar la investițiile din fonduri europene, pentru ca daca vorbim de cele din fonduri proprii, am facut-o mereu. Fara investiții nu avem cum sa funcționam!”, a spus directorul general al societatii Cornel Ștefan Bardan.

