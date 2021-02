Proiecte de modernizări la Spitalul Județean Alba Iulia: Dotări pentru viitorul ambulatoriu și extinderea UPU și a secției de oncologie

Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, în cadrul unei intervenții la Radio Unirea FM, a abordat subiectul investițiilor în infrastructură, în mod special în infrastructura din domeniul sănătății, discutând despre atât despre proiectele care se află în lucru, dar și despre viitoarele proiecte.

„Avem în lucru infrastructură în instituțiile de cultură, infrastructura de sănătate, infrastructura rutieră, și lucrurile acestea s-au desfășurat și anul trecut, unde, e drept că în prima parte, până s-a obișnuit lumea cu situația în care trăim și am trăit, au fost mici probleme, însă s-a lucrat, se lucrează și acum, dacă vorbim de investiții la spital.

După cum știți, suntem în construcția unei noi secții de psihiatrie, în curtea Spitalululi Județean Alba, aceasta a fost introdusă cu sprijinul Companiei Naționale de Investiții. La Spitalul Județean, lucrările de anvelopare și nu numai, în ceea ce privește eficiența energetică, care se lucrează și la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia dar și Spitalul TBC, așa cum îl cunoașteți, de la Aiud. Avem lucrarea începută din anul 2019, 2020 la început, anume mansardarea unde vom face posibilă aducerea policlinicii acolo unde am fost.

Avem acum un proiect și se lucrează la proiectare și urmează să se pornească achizițiile pentru lucrări și dotări pentru viitorul ambulatoriu, de asemenea unitatea de primiri urgențe va fi extinsă, practic își va dubla, cel puțin, capacitatea și aceasta este o finanțare pe fonduri europene și colegii lucrează pentru a porni licitația de execuție pentru această investiție.

Lucrăm, de asemenea, la proiecte pentru a obține finanțare pe planul acesta de relansare și reziliență despre care se vorbește și, cel puțin până acum, noi, Consiliul Județean nu avem posibilatea, deocamdată, numai pentru sănătate, adică împreună cu Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în care intenționăm, și mă refer la inteție pentru că se lucrează la documentație, dar până nu vezi obținerea finanțării e greu să spui că va fi și realizat, dar asta e activitatea pe care o facem, avem speranțe și promisiuni că finanțarea va fi asigurată din acest program de reziliență și se referă la o lucrare în ceea ce privește secția de oncologie, de modernizare și extindere.

În ceea ce privește secția de cardiologie, dorim să construim o nouă clădire pentru secția de infecțioase, undeva într-o zonă mai în afara orașului, de asemena lucrăm și avem o alternativă pentru secția de recuperare pe care o avem pregătită și pentru a obține finanțarea prin Compania Națională de Investiții, avem în continuare lucrări și de modernizare la Spitalul TBC de la Aiud, în afară de acele lucrări de anvelopare și eficientizare energetică, deci investim de mult în infrastructura de sănătate, și mă refer de mult, chiar de 10 ani, avem deja mai bine de 10 ani de când cele două spitale au venit în coordonarea Consiliului Județean și an de an am investit mult.

Mai avem de lucru, mai avem proiecte tot pentru a obține finanțare, sperăm, din fonduri europene, în ceea ce privește blocul operator, să facem un bloc operator modern, ca alternativă de finanțare mai avem în plan și din bugetul propriu al Consiliului Județean, însă toate acestea se vor face în așa fel încât să nu afecteze foarte mult și serviciile pentru pacienții care au nevoie în secțiile de la Spitalul Județean din Alba Iulia”, a declarat Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, la Radio Unirea FM.