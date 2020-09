Proiect al Ministerului Economiei: Valoarea voucherelor de turism oferite ca alternativă la returnarea banilor va fi garantată 100% de stat

Ministerul Economiei sugerează garantarea 100% a voucherelor oferite turiştilor ca alternativă la rambursare, aferente călătoriilor anulate în contextul pandemiei SARS-COV-2, susține instituția.

Ministerul are în vedere două scheme de ajutor de stat, sub formă de garanţii şi sub formă de granturi, destinate sprijinirii operatorilor economici din turism. Proiectul a fost prezentat în şedinţa de Guvern de joi.

Proiectul de act normativ prevede, astfel, garantarea de către stat în pondere de 100% a voucherelor oferite turiştilor de către agenţiile de turism şi structurile turistice, ca alternativă la rambursările în numerar aferente călătoriilor anulate, în cazul insolvenţei emitenţilor voucherelor.

În egală măsură, se doreşte acoperirea primelor de garantare datorate de beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru garantarea voucherelor oferite turiştilor, ca alternativă la rambursările pentru pachetele turistice şi serviciile unice de călătorie, anulate în contextul pandemiei.

Cele două scheme de ajutor de stat vor avea o durată limitată, până la 31 decembrie 2020. Prin urmare, vor fi garantate doar voucherele emise până la această dată, indiferent de durata lor de valabilitate.

Măsurile de sprijin propuse vor intra în vigoare doar după aprobarea Comisiei Europene.

sursa: digi24.ro