Programul RABLA 2021: Când va începe și care este valoarea tichetelor în acest an

Acesta este cel mai longeviv program guvernamental și vizează stimularea înnoirii Parcului auto național. Ca și în anii precedenții, și în 2021, primele tichete vor fi acordate în luna martie.

Programul Rabla 2021 se apropie de momentul debutului după ce bugetul de stat pe 2021 a fost aprobat în Parlament. “Avem finanțare consistentă pentru schimbarea parcului auto”, a anunțat ministrul Mediului, Tanczos Barna.

“În luna martie, pregătim toate programele care vor fi lansate în 2021 prin AFM. Cu siguranță mergem mai departe. Vom avea finanțare consistentă pentru schimbarea parcului auto, pentru că asta înseamnă practic Rabla și Rabla Plus”, a declarant ministrul Mediului, Tanczos Barna. “Alocăm sume suficiente ca să fim eficienți, să schimbăm parcul auto. Sper să putem aloca sume mai mari. Sumele pe mașină vor fi cel puțin egale cu sumele pe care le-am avut până acum”, a explicat ministrul.

De la debutul programului Rabla, în anul 2004, contravaloarea unui tichet este de 6.500 de lei. În cazul programului Rabla Plus, cei care doresc să-și achiziționeze o mașină electrică primesc 45.000 de lei, echivalentul a aproximativ 9.225 de euro. Niciun alt stat membru al Uniunii Europene nu acordă o subvenție atât de consistentă. Anul trecut, prin intermediul Rabla Plus, peste 4.000 de români și-au cumpărat o mașină cu sistem de propulsie hibrid sau cu emisii zero.

Anul trecut a înregistrat un record în privința bugetului alocat. A fost vorba despre 405 milioane de lei, fond rezervat programului Rabla Clasic. 140 de milioane de lei au fost alocate pentru versiunea Plus a programului.

Programul Rabla 2021 a suferit modificări majore

Modificările care vizează Programul Rabla 2021 au intrat în vigoare la 2 februarie. Astfel, potrivit ordinului MMAP 110/2021, diferența dintre prețul de vânzare al mașinii și subvenția acordată de stat poate fi de acum acoperită și din alte surse decât cele permise anterior, credite bancare, leasing sau surse financiare proprii.

De anul acesta pot obține un tichet Rabla și cei care nu au o mașină de casat. Dealerii auto vor putea casa o mașină în numele lor.

Sursa: promotor.ro