Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 9 – 15 MAI 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Regia: Zach Lipovsky, Adam B. Stein

Cu: Rya Kihlstedt, Brec Bassinger, Richard Harmon, Max Lloyd-Jones, Tony Todd

Gen Film: Horror

Durată: 105 min

Rating: N 15

Bântuită de același coșmar violent, studenta Stefanie se întoarce acasă pentru a găși acea singură persoană care poate rupe lanțul blestemelor și îi poate salva familia de la iminentul final macabru.

Cel mai nou capitol din sângeroasa franciză de succes de la New Line Cinema va transporta publicul direct la începutul nefirescului simț al dreptății pe care Moartea se încăpățânează să îl îndeplinească – „Destinație Finală Succesorii”.

Joi 21:30

Regia: Ioana Ernea

Gen Film: Teatru

Durată: 45 min

Rating: AG

Muc, baietelul de care toti rad din cauza staturii lui, pleaca in cautarea norocului si invata, printre altele ca norocul ti-l faci singur. Multe invata si cei doi soricei ce citesc basmul. Tu poti invata mult mai multe. Mai ales sa iubesti lectura si muzica clasica.

Duminica 11:30

Regia: Juan Jesús García Galocha, Pedro Solís García

Cu: Gemma Arterton, Sean Bean, Stephen Graham, Conor MacNeill, Eliza Rae Butler

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Western

Durată: 98 min

Rating: AG

Aventurile a doi frați irlandezi, Mary și Tom, orfani, care ajung în New York-ul anilor 1886 pentru a se întâlni cu unchiul lor Niall. Cum acesta nu ajunge la întâlnirea din port, cei doi copii pornesc într-o călătorie sălbatică prin țară. Ajung într-un tren, ce transportă un grup de copii orfani, unde cunosc un prieten extraordinar care le vor schimba viețile pentru totdeauna. Călătoria celor trei, alimentată de pericole și plină de descoperiri, îi va pune față în față cu răufăcători, eroi neașteptați și aventuri de neimaginat.

Vineri pana Miercuri 11:20; 13:25

Joi 13:00

Regia: Karim Ainouz

Cu: Fabio Assuncao, Nataly Rocha, Iago Xavier

Gen Film: Thriller

Durată: 120 min

Rating: IM 18

Dayana se află într-o căsnicie abuzivă cu fostul ofițer de poliție Elias, proprietarul Motelului Destino. Atunci când Heraldo, în vârstă de 21 de ani, ajunge la motel după ce a dat-o în bară și are nevoie de un loc pentru a se ascunde, Dayana devine curioasă și îl lasă să rămână. Pe măsură ce cei doi intră într-un dans al puterii și al dorinței, un plan periculos pentru libertate prinde contur.

Vineri pana Joi 18:45

Regia: Joe Carnahan

Cu: Kerry Washington, Mark Strong, Ed Quinn, Omar Sy, Da’Vine Joy Randolph

Gen Film: Actiune, Drama, Thriller

Durată: 109 min

Rating: N 15

Doi foști iubiți cu o recompensă pe capul lor trebuie să fugă împreună cu fiul lor pentru a se pune la adăpost din calea fostului lor angajator, o unitate de operațiuni secrete care a fost trimisă să îi ucidă.

Vineri pana Miercuri 21:30

Joi 19:10

Regia: Valeriu Andriuta

Cu: Pavel Bartoș, Adrian Titieni, Șerban Pavlu, Bogdan Farcaș

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Patru prieteni de o viață – Ață, Matelu, Bebe și Vio – au transformat pescuitul într-un ritual sfânt, o evadare din agitația Bucureștiului și din rutina sufocantă a vieții de zi cu zi. Fiecare partidă de pescuit devine o aventură în sine, presărată cu capturi spectaculoase, eșecuri hilare și, desigur, beții memorabile. Însă, dincolo de distracție, cei patru împărtășesc un vis comun: să aibă propria lor baltă de pescuit, un loc doar al lor, unde să-și trăiască pasiunea fără nicio restricție. Singura problemă? Nu au niciun ban pentru a cumpăra balta.

Vineri pana Joi 18:35

Regia: Răzvan Gogan

Cu: Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 87 min

Rating: AG

Trei prietene adolescente se luptă cu provocările de la școală, încercând în același timp să țină un secret bine ascuns: sunt sirene. Când secretul lor este expus pe social media, acestea pornesc într-o călătorie spre o insula secretă, unde speră sa poată reununța la puterile lor magice. Aventura lor este plină de surprize și neprevăzut, iar fetele descoperă care sunt lucrurile cu adevărat importante în viață.

Dublat: Vineri pana Joi 12:50; 14:50; 16:50

Captain Sabertooth and the Countess of Grel / Capitanul Saberthooth si Contesa de Grel