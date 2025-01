Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 24 – 30 IANUARIE 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Țăndări Avanpremiera

Regia: Bogdan Naumovici

Cu: Alin Florea, Constantin Florescu, Cristian Bota, Nicodim Ungureanu, Cătălin Neamțu, Carmen Tănase

Gen Film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: AP 12

Când două comune primesc de la Guvern doar jumătate din bugetul anual de care au nevoie, iar primarii rivali mizează totul pe un meci de fotbal, crește presiunea: cine învinge ia toți banii și își face treaba. Așa că, firește, fiecare va face tot ce e românește posibil să câștige, într-o comedie „laser, frate!” despre bani, fotbal și fete de măritat.

Joi 21:10

Companion Avanpremiera

Regia: Drew Hancock

Cu: Jack Quaid, Rupert Friend, Sophie Thatcher, Lukas Gage, Harvey Guillen

Gen Film: Thriller

Durată: 102 min

Rating: N 15

New Line Cinema – studioul care a adus pe ecrane Jurnalul/The Notebook – și bizarii creatori ai producției Barbar/Barbarian vă invită să experimentați o poveste de dragoste… ușor diferită.

Scris și regizat de Drew Hancock, Companion îi are în distribuție pe Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén și Rupert Friend.

Joi 21:10

Motanul incaltat

Regia: Cristian Mihailescu

Gen Film: Teatru

Durată: 75 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 7 ani. Un spectacol incarcat de mesaje si invataminte pentru cei mici, dar si pentru cei mari. Morala: curajul, istetimea si increderea in fortele proprii pot ajuta pe oricine sa-si indeplineasca visele, iar cei care profita de slabiciunile si inocenta celorlalti sunt pana la urma aspru pedepsiti.

Joi 21:10

Limonov: The Ballad

Regia: Kirill Serebrennikov

Cu: Ben Whishaw, Mariya Mashkova, Tomas Arana

Gen Film: Biografic, Drama, Istoic

Durată: 143 min

Rating: IM 18

Militant revoluționar, bătăuș, scriitor clandestin, majordom al unui milionar din Manhattan, dar și poet incisiv, iubitor de femei frumoase, răzbunător, agitator politic și romancier care a scris despre propria măreție. Bazat pe romanul lui Emmanuel Carrère, povestea vieții lui Eduard Limonov este o călătorie prin Rusia, America și Europa în a doua jumătate a secolului XX.

Joi 21:10

Wolf Man / Omul-lup

Regia: Leigh Whannell

Cu: Christopher Abbott, Julia Garner, Sam Jaeger, Matilda Firth

Gen Film: Horror

Durată: 108 min

Rating: N 15

Christopher Abbott este Blake, un soț și tată din San Francisco, moștenitor al unei case izolate din Oregonul rural al copilăriei sale. Blake află că este noul proprietar al casei după ce tatăl său dispare este presupus mort. În timp ce căsnicia lor se destramă, Blake o convinge pe soția sa Charlotte să ia o pauză de la oraș și să viziteze proprietatea împreună cu fiica lor cea mică, Ginger.

Joi 21:10

Gracie and Pedro: Pets to the Rescue / Gracie și Pedro: Drumul spre casă

Regia: Kevin Donovan, Gottfried Roodt

Cu: Danny Trejo, Bill Nighy, Susan Sarandon, Alicia Silverstone, Brooke Shields

Gen Film: Animatie, Comedie

Durată: 92 min

Rating: AG

În timpul mutării într-o nouă casă, animăluțele de companie Gracie și Pedro sunt separate de stăpâni. Călătoria lor va fi plină de provocări și vor întâlni personaje ciudate până când își vor găsi calea spre casă, lângă Sophie și Gavin.

Dublat: Joi 21:10

Bird

Regia: Andrea Arnold

Cu: James Nelson-Joyce, Barry Keoghan, Jasmine Jobson, Franz Rogowski

Gen Film: Drama

Durată: 124 min

Rating: N 15

Bailey (Nykiya Adams) are 12 ani şi locuiește ilegal într-o casă din North Kent, împreună cu Bug (Barry Keoghan), tatăl ei divorțat, și cu fratele ei mai mare. Preocupat de idei de îmbogățire riscante și rapide, Bug nu are prea mai are timp pentru copii, așa că Bailey, aflată în pragul pubertății, îşi satisface cum poate nevoia de atenţie și aventură. Într-o zi îl întâlnește pe Bird (Franz Rogowski), iar linia dintre realitate și magie devine tot mai subțire.

Joi 21:10

Paddington in Peru

Regia: Dougal Wilson

Cu: Olivia Colman, Emily Mortimer, Antonio Banderas, Imelda Staunton, Ben Whishaw

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 111 min

Rating: AG

Filmul îi urmărește pe ursulețul Paddington și familia Brown care o vizitează pe mătușa Lucy în Peru. Un mister, însă, îi trimite în pădurea tropicală amazoniană și în munții peruani.

Dublat: Vineri pana Joi 13:20

The Substance / Substanța

Regia: Coralie Fargeat

Cu: Margaret Qualley, Dennis Quaid, Demi Moore

Gen Film: Drama, Horror

Durată: 145 min

Rating: IM 18

Vineri pana Joi 18:20

Den of Thieves 2: Pantera / Frăția hoților 2: Pantera

Regia: Christian Gudegast

Cu: Gerard Butler, Evin Ahmad, O’Shea Jackson Jr., Jordan Bridges

Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Thriller

Durată: 125 min

Rating: N 15

Gerard Butler și O’Shea Jackson Jr. se întorc în continuarea filmului de succes din 2018, Frăția Hoților. De data asta, Big Nick (Butler) revine în Europa și îl urmărește pe Donnie (Jackson), care este implicat în lumea periculoasă și imprevizibilă a hoților de diamante și a mafiei Pantera, în timp ce pun la cale un jaf masiv la cea mai mare bursă de diamante din lume.

Vineri pana Miercuri 18:35; 21:10; Joi 18:35

Un ours dans le Jura / Cum să (nu) ascunzi o crimă

Regia: Franck Dubosc

Cu: Laure Calamy, Joséphine de Meaux, Emmanuelle Devos, Franck Dubosc

Gen Film: Comedie, Thriller

Durată: 118 min

Rating: AP 12

Michel și Cathy au o relație plină de tensiuni cauzate de dificultățile financiare și abia își mai vorbesc. Asta până în ziua în care Michel, încercând să evite un urs pe șosea, se ciocnește cu o altă mașină, ucigându-i pe ambii ocupanți. Cu două cadavre și două milioane de dolari în portbagaj, cei doi au brusc multe de discutat. Și chiar mai multe motive să păstreze tăcerea.

Vineri pana Joi 18:45

The Super Elfkins / Super elfii salvează orașul

Regia: Ute von Münchow-Pohl

Cu: Jella Haase, Annette Frier, Hilde Dalik, Michael Ostrowski, Leon Seidel

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 81 min

Rating: AG

Aventuroasa Elfie tânjește după o viață mai palpitantă, în care să poată combina ajutorul ei secret tipic elfilor cu distracția și emoțiile. Spre nemulțumirea membrilor mai în vârstă ai clanului ei, care vor ca totul să rămână la fel. Când Elfie îl întâlnește într-o zi pe Bo, viața ei este dată peste cap. Bo aparține unui clan de elfi care se distrează și folosește gadgeturi de înaltă tehnologie pentru a face lucruri îndrăznețe și nu neapărat legale, motiv pentru care polițista obsedată Lanski și pisica ei polițistă Polipette sunt pe urmele lor. Poate prietenia lui Elfie cu Bo să reconcilieze cele două clanuri e elfi după mai bine de 250 de ani și să-i îndeplinească visul de a trăi ca un „Super Elf”?

Dublat: Vineri pana Joi 11:30

Nosferatu

Regia: Robert Eggers

Cu: Emma Corrin, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp

Gen Film: Fantastic, Horror, Mister

Durată: 139 min

Rating: IM 18

O poveste gotică despre obsesia dintre o tânără femeie bântuită și un vampir terifiant îndrăgostit de ea, care aduce după sine consecințe înfiorătoare.

Vineri pana Joi 21:00

