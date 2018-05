Programul Blaj aLive Festival 2018: The Mono Jacks, Satellites, ALMA, Melting Dice și Vama urcă pe scena de pe Câmpia Libertății

Sambata, 2 iunie 2018, incepand cu ora 14:00 incepe cea de-a sasea editie a Blaj aLive Festival, Marea Adunare a iubitorilor de muzica si de natura de pe Campia Libertatii. Participantii vor avea parte de distractie si de relaxare in aer liber: concerte, parc de distractii si zona dedicata pasionatilor de gastronomie.

Pentru a se bucura si mai mult de natura si a sta comod pe iarba la concerte, alaturi de familie sau de prieteni, participantii pot veni cu paturi de picnic.

La Blaj aLive 2018, fanii vor asculta si dansa pe ritmurile unora dintre cei mai indragiti artisti: Vama (Ro), ALMA (Fin), The Mono Jacks (Ro), Satellites (Ro) si Melting Dice (Ro).

Programul concertelor de pe Freedom Stage este urmatorul:

14:00 – Acces in festival

17:00 – 17:40 – Melting Dice (Ro)

18:10 – 19:00 – Satellites (Ro)

19:30 – 20:30 – The Mono Jacks (Ro)

21:00 – 22:00 – ALMA (Fin)

22:30 – 23:30 – Vama (Ro)

23:30 – 00:00 – Inchiderea festivalului

Reguli generale de acces la Blaj aLive Festival 2018 pentru publicul larg

Pentru a putea intra in spatiul special amenajat pentru festival, publicul trebuie sa prezinte in zona de acces (Info Point-ul Blaj aLive) un bilet sau o invitatie valabila. Acestea vor fi preschimbate in bratara de acces.

Purtarea bratarii este obligatorie pe toata durata festivalului, iar aceasta va fi verificata atat la intrarea in festival, cat si in interiorul acestuia. Ruperea, deteriorarea sau pierderea bratarii anuleaza dreptul de participare al posesorului in festival. Pentru a reintra va fi nevoie de achizitionarea unui nou bilet si preschimbarea acestuia intr-o noua bratara. Bratarile nu sunt transmisibile si permit accesul doar in zonele marcate corespunzator.

Zona de acces in festival, Info Point-ul Blaj aLive, va fi amplasat la intrarea principala in Ansamblul Campia Libertatii Blaj din strada Campul Libertatii, Blaj.

Reguli foto-video pentru publicul general. Este interzis accesul in zona de festival cu camere foto cu obiective detasabile, indiferent daca sunt profesionale sau nu. Va fi permis accesul doar cu dispozitive compacte, mai exact cu aparate cu obiective non-interschimbabile si fara a folosi blitz-ul si nici modul „filmare”. In caz contrar, supraveghetorii vor interveni pentru a notifica si clarifica posibilele neintelegeri ale restrictiilor comunicate. Va ramane interzis accesul cu orice fel de trepiede, stative, blitz-uri detasabile, aparate de filmat (camere video) si alte accesorii, in special de dimensiuni mari. Intrarea cu obiecte de valoare in incinta festivalului sau lasarea lor in grija altor persoane ramane in raspunderea exclusiva a proprietarului. In apropierea scenei Freedom Stage folosirea blitz-urilor este strict interzisa.

Fotografii acreditati au accesul permis in zona de „photo pit” pe durata primelor trei piese ale formatiilor, doar insotiti de un reprezentant al organizatorilor (photo pit = zona special delimitata pentru fotografii acreditati existenta in fata scenei „Freedom Stage”, scena principala).

Este interzis accesul cu mancare si bautura in zona de festival. La Blaj aLive va exista o zona de food special amenajata, care va functiona pe intreaga durata a festivalului. Astfel, cei sositi pe Campia Libertatii se vor putea bucura de un spatiu dedicat preparatelor culinare si bauturilor, disponibile pentru toate gusturile si varstele.

Participantii la Blaj aLive sunt obligati sa se supuna controlului corporal sumar.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a interzice accesul persoanelor violente sau aflate intr-o stare avansata de ebrietate sau a participantilor sub 18 ani neinsotiti de un adult.

Accesul tinerilor participanti cu varste cuprinse intre 7 si 18 ani se realizeaza doar pe baza unui bilet valid si este permis doar daca sunt insotiti de o persoana adulta cu un alt bilet valid.

Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit daca sunt insotiti de un adult cu un bilet valid si cu o copie a unui act doveditor a varstei copilului. Parintii sau insotitorii sunt responsabili pentru siguranta copiilor, organizatorii nefiind responsabili pentru eventualele incidente. Este recomandata purtarea castilor de protectie sau a dopurilor de urechi pentru copiii sub 10 ani.

Organizatorii nu incurajeaza prezenta copiilor foarte mici la astfel de evenimente, unde limita de decibeli ar putea crea efecte negative asupra auzului copiilor, motiv pentru care este interzis accesul cu carucioare pentru copii.

Este interzis accesul cu orice obiecte contondente sau care pot fi considerate periculoase, arme albe, orice fel de recipiente de sticla (inclusiv sticle de parfum sau de crema) sau metal, spray-uri (inclusiv spray-uri pentru autoaparare), bidoane de plastic, cutii de conserve, cutii de bautura, bannere sustinute de bete, lasere, lampioane chinezesti, umbrele (recomandam utilizarea pelerinelor de ploaie) si orice fel de substante interzise prin lege.

Accesul cu animale de companie nu este permis in perimetrul festivalului.

Biletele vor costa 60 de lei/ persoana in perioada festivalului si sunt disponibile pe Kompostor sau direct pe www.blajalive.ro. De asemenea, bilete de 1 persoana vor putea fi achizitionate si fizic, in ziua evenimentului, de la Info Point-ul Blaj aLive, amplasat la intrarea principala in festival.

Locuri de parcare vor fi disponibile in apropierea intrarii in perimetrul festivalului: pe Strada Campul Libertatii. Participantii care stau in zone apropiate de perimetrul festivalului sunt rugati sa lase autovehiculele acasa pentru a ajuta la pastrarea fluiditatii traficului si a preveni realizarea de blocaje de circulatie.

