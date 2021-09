Programul Anghel Saligny (PNDL3), adoptat de Guvern: „Ministrii USR PLUS nu au venit la ședința de guvern, deși sunt plătiți pentru asta”

Primul ministru Florin Cîțu, a anunțat în cursul unei conferințe de presă de vineri, 3 septembrie, că guvernul a aprobat proiectul Anghel Saligny.

”Miniștrii USR PLUS nu au venit la ședința de guvern, deși sunt plătiți pentru asta, dar am avut cvorum și am aprobat ”Anghel Saligny” ,a anunțat premierul Florin Cîțu la finalul ședinței de guvern.

Este un plan de investiții ce va fi colerat cu PNRR în câteva săpâmâni, a mai spus premierul.

”Suntem aici să lucrăm pentru români și aș vrea să știu de ce au lipsit azi”, a afirmat premierul întrebat despre faptul că membri USR PLUS au lipsit de la ședința de guvern.

De, asemenea, întrebat dacă îi va remania pe cei de USR PLUS, Cîțu a spus: Dacă vor înțelege până la urmă că interesele românilor…

”Ceea ce avem în program de investiţii se regăseşte în programul de guvernare. Cine spune altceva nu face decât să mintă. Deci este un plan de investiţii care a fost deja inclus sau ceea ce avem în acest plan de investiţii, proiectele sunt incluse deja în programul de guvernare. În câteva săptămâni avem PNRR care va aduce în România investiţii de aproape 30 miliarde euro. Doar această coaliţie, din punctul meu de vedere, poate să implementeze acel program de investiţii”, a mai adăugat premierul.

Sursa: stiripesurse.ro b1tv.ro