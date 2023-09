Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 8 – 14 septembrie 2023

Cătălin Milea, succes cu remix-ul piesei „Dejame en paz”. Aiudeanul, prezent la mai multe evenimente în Vama Veche și Cluj

Cântărețul Cătălin Milea a fost prezent în ultima perioadă la mai multe evenimente, organizate pe litoral, în stațiune Vama Veche, dar și în județul Cluj.

Remixul piesei „Dejame en paz” se bucură de un adevărat succes, iar aiudeanul promite că în curând va scoate un nou videoclip cu varianta în limba română a piesei.

”După ce am venit din Vama Veche unde am avut câteva evenimente și am văzut că a prins foarte bine piesa la public, m-am gândit să fac un remix al melodiei „Dejame en paz.” A putut fi realizat datorită lui Takacs Akos și lui Erik Kecse, cărora le mulțumesc.

Nu peste mult timp va urma alt videoclip, varianta în limba română de la piesa pe care am lansat-o recent „Dejame en paz”, dar și participări noi la emisiuni unde am fost invitat!”, a transmis Cătălin.