Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 7 – 13 iunie 2019

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 7 – 13 iunie 2019. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

The Secret Life of Pets 2 3D / Singuri acasă 2 Avanpremiera

Regia: Chris Renaud

Cu: Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Lake Bell, Dana Carvey

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 91 min

Rating: AG

SINGURI ACASĂ 2 este continuarea imensului succes din 2016, și ne duce iar în lumea secretă a animăluțelor de companie, cu noi peripeții și aventuri atunci când sunt lăsați singuri acasă.

Dublat: Sambata, Duminica 12:50

Subtitrat: Sambata, Duminica 16:45

The Sun Is Also a Star / Şi Soarele e o stea

Regia: Ry Russo-Young

Cu: Gbenga Akinnagbe, Yara Shahidi, Charles Melton

Gen Film: Drama

Durată: 105 min

Rating: AP 12

Natasha crede în ştiinţă şi fapte. Nu în soartă, nu în destin sau vise devenite realitate. Nu e genul de fată care întâlneşte un tip drăguţ pe o stradă aglomerată a New York-ului şi se îndrăgosteşte. Nu când familia ei este la 12 ore distanţă de deportare.

Daniel a fost mereu un fiu bun. Genul de elev care se ridică la nivelul aşteptărilor părinţilor. N-a fost niciodată un poet. Sau un visător. Dar când o vede pe Natasha, totul se schimbă. Ceva la ea îl face să creadă că viaţa le rezervă ceva amândurora. Fiecare moment anterior i-a adus faţă în faţă. Viitorul o poate lua într-un milion de direcţii. Care va fi aceea?

Vineri pana Joi 19:10

Dark Phoenix 3D / X-Men: Dark Phoenix

Regia: Simon Kinberg

Cu: Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Tye Sheridan, Michael Fassbender, James McAvoy, Sophie Turner

Gen Film: Acţiune, Aventuri, SF

Durată: 138 min

Rating: AP 12

La zece ani după Apocalipsă, din cauza expunerii în mod repetat la radiații, apare o nouă generație de mutanți. Printre aceștia se află și fermecătoarea Jean Grey, o tânără care începe să manifeste puteri nemaiîntâlnite. Sedusă și coruptă de puterea extraordinară de care dispune, Jean se transformă în Dark Phoenix, devenind astfel un dușman de temut. Confruntându-se cu noua succesiune de evenimente, X-men va trebui să hotărască dacă viața unui singur membru al echipei este mai importantă decât cea a oamenilor din întreaga lume.

Vineri pana Joi 18:00; 21:00

Ma

Regia: Tate Taylor

Cu: Octavia Spencer

Gen Film: Drama, Horror, Thriller

Durată: 104 min

Rating: N 15

Singuratica Ma, o dulceață de femeie, se împrietenește cu un câțiva adolescenți pe care decide să îi lase să petreacă la ea acasă, cu băutură și tot tacâmul. Când credeau că a dat norocul peste ei, o serie de evenimente bizare îi fac pe tineri să se întrebe care sunt adevăratele intenții ale femeii.

Vineri pana Joi 21:20

Pokémon Detective Pikachu 3D / Pokémon Detectiv Pikachu

Regia: Rob Letterman

Cu: Ryan Reynolds

Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic, Mister, SF

Durată: 136 min

Rating: AP 12

Într-o lume în care cei din jur colecționează Pokémoni pentru a-i pune să lupte unii cu ceilalți, un adolescent dă peste un Pikachu inteligent și vorbitor care își dorește să devină detectiv.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:00; 16:10

Sambata, Duminica 11:20; 14:40

Subtitrat: Vineri pana Joi 15:50

Terra Willy: Planète inconnue 3D / Terra Willy: Rătăcit prin galaxie

Regia: Eric Tosti

Cu: Edouard Baer, Jason Canning, Barbara Tissier, Marie-Eugénie Marechal, Guillaume Lebon

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 95 min

Rating: AG

Când nava cu care călătorea prin spațiu e distrusă, Willy e separat de părinții lui și aterizează cu capsula pe o planetă sălbatică și încă neatinsă de picior de om. Cu ajutorul lui Buck, roboțelul care are grijă de supraviețuirea lui, Willy va trebui să se descurce singur, rătăcind prin galaxie, până la sosirea unei misiuni de salvare.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 11:30; 14:10

Sambata, Duminica 11:00

Godzilla: King of the Monsters 3D / Godzilla II Regele Monștrilor

Regia: Michael Dougherty

Cu: Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler, Lexi Rabe

Gen Film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, Horror, SF

Durată: 136 min

Rating: AP 12

O aventură epică plină de acțiune, Godzilla: King of the Monsters (2019) o aduce pe Godzilla într-o confruntare decisivă cu unii dintre cei mai populari monștri din istoria culturii populare. Noua poveste urmează eforturile eroice ale agenției criptozoologice Monarch, în timp ce membrii ei se confruntă cu o serie de monștri de dimensiuni colosale, inclusiv cu Godzilla, care se va confrunta cu Mothra, Rodan și cu rivalul său final, monstrul cu trei capete King Ghidorah. Când aceste super-specii antice, considerate a fi simple mituri, ies la suprafață, toți se luptă pentru supremație, lăsând însăși existența omenirii să atârne în balanță. Oare care va fi soarta omenirii?

Vineri, Luni pana Joi 18:20; 20:40

Sambata, Duminica 18:30; 20:40

Aladdin 3D

Regia: Guy Ritchie

Cu: Billy Magnussen, Will Smith, Naomi Scott, Nasim Pedrad, Mena Massoud, Marwan Kenzari

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Dragoste

Durată: 135 min

Rating: AG

Ca și predecesorul său, Aladdin se inspiră din “Aladdin și lampa fermecată”, o poveste din “O mie și una de nopți”. Spre deosebire de predecesorul său, actualul Aladdin nu este un film de desene animate, ci un live-action regizat de Guy Ritchie. Povestea e următoarea: Aladdin e o pușlama descurcăreață și fermecătoare, un orfan crescut de capul lui pe străzile din Agrabah, un hoțoman cu inimă de aur. Chiar inocența lui e motivul pentru care maleficul vrăjitor Jafar îl alege pentru a intra în Peștera Minunilor. Dar odată ajuns acolo, Aladdin pune mâna pe lampa fermecată și, cu ajutorul duhului ei, încearcă să o vrăjească pe prințesa Jasmine, de care e îndrăgostit până peste urechi. Debandada care urmează are farmec, suspans și întorsături de situație mai spectaculoase și mai amuzante decât originalul (că doar nu degeaba e Guy Ritchie pe generic).

Dublat: Vineri pana Joi 13:20

John Wick: Chapter 3 – Parabellum / John Wick 3: Război total

Regia: Chad Stahelski

Cu: Keanu Reeves, Jerome Flynn, Ian McShane, Halle Berry

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 135 min

Rating: N 15

Cea de-a treia parte a celebrei francize îl găsește pe infailibilul asasin John Wick (Keanu Reeves) într-o nouă situație la limita imposibilului: viața lui costă acum 14 milioane de dolari, drept pentru care o armată de vânători de recompense neobosiți este pe urmele lui. După uciderea unui membru al dubioasei organizații internaționale de asasini plătiți, conducerea l-a exclus pe Wick, lăsându-l fără protecție în vizorul celor mai nemiloși lunetişti din lume.

Vineri pana Joi 16:30

The Hustle / Ticăloasele

Regia: Chris Addison

Cu: Rebel Wilson, Anne Hathaway, Tim Blake Nelson

Gen Film: Comedie

Durată: 99 min

Rating: AP 12

“Ticăloasele” (The Hustle) le are în prim plan pe Anne Hathaway și Rebel Wilson, două artiste în escrocherii și în tot felul de alte stratageme menite să îi lase cu buzele umflate și cu conturile goale pe bărbații care, într-un fel sau altul, le-au greșit sau nu, vreodată.

În timp ce una e versată, stilată, sofisticată și irezistibilă, cealaltă pare a fi mai din topor, dar prin abilitățile cu care a înzestrat-o natura, printre care la loc de cinste stă inteligența sclipitoare, e la fel de periculoasă și eficientă ca prima.

Vineri, Luni pana Joi 14:30

Sambata, Duminica 14:25

UglyDolls / UglyDolls: Păpuși în Bucluc

Regia: Kelly Asbury

Cu: Emma Roberts, Janelle Monáe, Nick Jonas, Charli XCX, Gabriel Iglesias

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Musical

Durată: 92 min

Rating: AG

În adorabilul, dar foarte diferitul orășel Uglyville, ciudățenia este celebrată, particularitățile sunt apreciate, iar frumusețea este sărbătorită dincolo de aparențe. Aici, curajoasa Moxy și prietenii ei trăiesc cu bucurie zi de zi, într-un loc unde posibilitățile sunt nelimitate. Neobişnuiţii locuitori din Uglyville își mai aruncă uneori privirile către cer, de unde mai apare câte o păpușă unicat, gata să se alăture comunității.

Dublat: Vineri pana Joi 12:30