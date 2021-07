Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 30 iulie – 5 august 2021

Fanii UNTOLD au primit o veste mult așteptată! Autoritățile au anunțat că începând cu data de 1 august, accesul la evenimentele mari, de tip festival, va fi permis pentru toți participanții, după cum urmează:

persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare

persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT- PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore

persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Toți cei care au cumpărat abonamente sau bilete au în acest moment garanția că accesul în perimetrul festivalului UNTOLD se va face pentru absolut toate persoanele care fie sunt testate negativ, fie fac dovada ca au trecut prin boală, fie sunt vaccinate, conform normelor de mai sus. De asemenea, au fost eliminate și măsurile de distanțare în perimetrul festivalului, toate normele aplicate fiind în concordanță cu studiile științifice aplicate.

Dovadă de încredere din partea autorităților

Organizatorii festivalului mulțumesc Guvernului României, cât și membrilor CNSU pentru încrederea acordată. Susținerea pe care autoritățile o arată prin acest set nou de măsuri este o dovadă că se dorește repornirea sectorului cultural, dar și o garanție a faptului că UNTOLD se va ține în luna septembrie, în același format consacrat, în cele mai sigure condiții. “Mulțumim Premierului, membrilor Guvernului și CNSU, pentru încrederea acordată. Noile măsuri reprezintă o dovadă puternică a faptului că se dorește repornirea sectorului cultural. Sunt convins că planul de siguranță, prezentat de noi autorităților este peste orice alt eveniment organizat până în prezent! Ne dorim să devină un model la nivel global, iar în felul acesta să permită, în condiții similare, organizarea de evenimente în siguranță și de acum înainte”, a declarat Bogdan Buta – CEO UNTOLD.

Număr limitat de abonamente disponibile

Autoritățile au anunțat că, în acest an, festivalurile vor avea o capacitate limitată, de până la 75.000 de participanți pe zi. Astfel, cei care doresc să participe la cel mai așteptat festival din Europa în 2021, trebuie să se grăbească pentru a prinde unul din abonamentele disponibile. Organizatorii festivalului anunță că pregătesc un nou anunț de artiști de top, ce vor fi prezenți la Cluj-Napoca în aceasta toamnă. Aceștia se vor alătura artiștilor confirmați până în prezent: David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Alok, Afrojack, DJ Snake, Lost Frequencies, Benny Benassi, Martin Solveig, The Script, Parov Stelar și rapper-ul american TYGA.

Untold, un simbol national și international în entertainment

UNTOLD 2021 reprezintă un simbol național și internațional al entertainmentului, al bucuriei și al distracției, în cele mai sigure condiții. Fanii festivalului, artiștii invitați, furnizorii, lucrătorii din industrie își doresc cu toții reluarea activității, după o pauză atât de lungă. UNTOLD va fi cu siguranță exemplul perfect prin care ne vom putem bucura, distra, trăi viața pe deplin și în siguranță.

180.000 de participanți la Exit în Serbia, ZERO infectări

Prin libertatea de a participa la festival, atât pentru cei testați sau cu dovadă de vaccinare, studiile științifice desfășurate în Europa arată că festivalul devine cel mai sigur loc public. Absolut toate studiile efectuate până acum au confirmat că în aceste condiții este mai sigur să mergi la un eveniment de amploare decât să mergi în orice alte locuri publice. Cel mai recent studiu științific pe această temă a fost făcut în urma festivalului EXIT, desfășurat la Novisad, în Serbia. La acest eveniment, organizat în luna iulie, au participat peste 180.000 de persoane din toată Europa, iar în urma studiului efectuat în timpul și post eveniment, nu a fost înregistrat nici un caz de infectare. Festivalul UNTOLD are loc în perioada 9-12 septembrie 2021 la Cluj-Napoca.

Publicitate

Lucian Danciu