Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 29 martie – 4 aprilie 2019

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 29 – 4 aprilie martie 2019. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

Shazam! 3D Avanpremiera

Regia: David F. Sandberg

Cu: Zachary Levi, Djimon Hounsou, Mark Strong, Jack Grazer, Asher Angel

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 137 min

Rating: AP 12

Toți avem puteri nebănuite de supererou… e nevoie doar de puțină magie ca să le scoatem la suprafață. Billy Batson, de exemplu, nu trebuie decât să spună „SHAZAM!” astfel încât, dintr-un adolescent isteț de 14 ani să devină un ditamai supereroul, grație atingerii magice a unui vrăjitor.

Un suflet de copil într-un corp superdotat, Shazam profită de puterile sale exact așa cum ar face orice adolescent: se distrează folosindu-le! Poate zbura? Poate vedea prin pereți? Poate produce fulgere cu mâinile? Poate sări peste teste? Shazam va testa limitele abilităților sale cu naivitatea și bucuria unui copil. Însă va trebui să învețe rapid să își stăpânească puterile pentru a face față confruntării cu forțele distrugătoare ale dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Joi 18:20; 21:15

Pet Sematary / Cimitirul animalelor Avanpremiera

Regia: Kevin Kolsch, Dennis Widmyer

Cu: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow, Naomi Frenette, Hugo Lavoie

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N 15

Louis Creed, soția lui, Rachel, și cei doi copii, Gage și Ellie, se mută într-un orăsel liniștit unde sunt întâmpinați de un cimitir de animale aflat în imediata apropiere a noii lor case. După moartea tragică a pisicii familiei, care este lovită de un camion, Louis decide să îngroape animalul în misteriosul cimitir de animale. Locul acela, însă, nu este ceea ce pare, iar familia Creed va primi o lecție groaznică.

Joi 21:40

The Man Who Killed Don Quixote / Omul care l-a ucis pe Don Quijote

Regia: Terry Gilliam

Cu: Adam Driver, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, Jonathan Pryce, Joana Ribeiro

Gen Film: Aventuri, Comedie, Drama, Fantastic

Durată: 137 min

Rating: AP 12

Toby, un publicitar cinic, este prins subit în fanteziile unui bătrân cizmar spaniol care se crede Don Quijote. De-a lungul aventurilor suprarealiste și deosebit de comice pe care ajung să le trăiască împreună, Toby începe să nu mai distingă între vis și realitate. Totuși, va fi nevoit să-și asume efectele tragice pe care un film regizat de el în tinerețe le-a avut asupra unui mic sat spaniol.

Vineri pana Miercuri 15:30

Joi 14:40

Dumbo 3D

Regia: Tim Burton

Cu: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Alan Arkin

Gen Film: Familie, Fantastic

Durată: 118 min

Rating: AG

Holt Farrier, un veteran de război și fost star al circului, își găsește viața întoarsă cu susul în jos atunci când se întoarce din război. Proprietarul circului, Max Medici, îl invită pe Holt și pe copiii săi, Milly și Joe, să aibă grijă de un elefant nou-născut ale cărui urechi supradimensionate îl fac obiectul ridiculizării într-un circ deja zbuciumat. Dar când ei descoperă că Dumbo poate zbura, circul are parte de o revenire incredibilă, atrăgând persuasivul antreprenor V.A. Vandevere, care recrutează elefantul special pentru cel mai nou spectacol de divertisment, „Dreamland”. Dumbo atinge noi culmi alături de fermecătoarea și spectaculoasa artistă, Colette Marchant, până când Holt află că sub poleiala sa strălucitoare, „Dreamland” este plin de secrete întunecate.

Dublat: Vineri pana Joi 11:50; 14:00

Subtitrat: Vineri pana Joi 16:30

Hotel Mumbai

Regia: Anthony Maras

Cu: Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Jason Isaacs, Dev Patel, Anupam Kher

Gen Film: Crim, Drama, Istoric, Thriller

Durată: 130 min

Rating: N 15

Un grup de pakistanezi foarte bine înarmați ia cu asalt hotelul Taj Mahal din Mumbai, India. Timp de 68 de ore, sute de oameni sunt luați ostatici în timp ce focurile de armă își continuă asaltul, generând izbucnirea unui incendiu. După risipirea fumului se constată că mai mult de 160 de persoane au murit ca urmare a atacurilor devastatoare și mult mai multe sunt grav rănite. Dând dovadă de compasiune, rezistență și curaj în lupta lor comună pentru supraviețuire, membrii personalului și oaspeții hotelului își unesc eforturile fără să mai țină cont de rasă, culoare și religie, împiedicând astfel pierderea și mai multor vieți umane.

Vineri pana Miercuri 18:10; 21:00

Joi 21:00

The Beach Bum / Regele plajei

Regia: Harmony Korine

Cu: Matthew McConaughey

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N 15

Noul film al lui Harmony Korine (Spring Breakers), cu Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher, Martin Lawrence, Zac Efron, Jonah Hill, spune povestea lui Moondog, un poet vagabond care își trăiește viața după propriile sale reguli, care implică droguri, alcool și femei, și care visează să scrie cel mai mare roman american care s-a scris vreodată.

Vineri pana Miercuri 20:40

Joi 19:40

Us / Noi

Regia: Jordan Peele

Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Elisabeth Moss, Anna Diop, Lupita Nyong’o, Kara Hayward

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 125 min

Rating: N 15

După ce petrec o zi tensionată la plajă cu prietenii lor, familia Tyler, Adelaide și familia ei se întorc la casa lor de vacanță. Dar, când cade înserarea, membrii familiei Wilson observă patru siluete care se țin de mână și refuză să plece de pe aleea de la intrarea în casa lor. Spre oroarea lor, descoperă că cele patru siluete sunt, de fapt, dubluri ale lor, doppelgangeri care au venit peste ei cu un scop precis.

Vineri pana Miercuri 18:30

Joi 17:15

The Queen’s Corgi 3D / Corgi, Cățeii reginei

Regia: Ben Stassen

Cu: Tom Courtenay, Jon Culshaw, Kulvinder Ghir, Sarah Hadland, Matt Lucas, Julie Walters, Ray Winstone

Gen Film: Animatie

Durată: 90 min

Rating: AG

O producție nWave Pictures, animația „Corgi, Cățeii Reginei” urmărește aventura lui Rex, cel mai iubit câine al monarhiei britanice. Rătăcit și departe de palatul regal, simpaticul corgi ajunge la un club de lupte pentru câini și este forțat să se confrunte cu tot felul de rase canine, unele mai ciudate ca altele. În toată această aventură epică și încercările lui de a se întoarce la stăpână, Rex se va îndrăgosti iremediabil și se va descoperi pe sine altfel decât se credea.

Dublat: Vineri pana Joi 12:10

Faci sau taci

Regia: Iura Luncaşu

Cu: Augustin Viziru, Levent Sali, Cătălin Cazacu, Codin Maticiuc, Diana Dumitrescu, Sandra Izbaşa, Horia Brenciu

Gen Film: Comedie

Durată: 103 min

Rating: AP 12

“Faci sau taci” aduce în prim plan reţelele de traficanţi de carne vie, care de această dată au căpătat proporţii îngrijorătoare. O grupare atipică, fără nume, fără identitate, activează în România şi serveşte ţările vecine. Nimic amuzant până aici. Dar atunci când câţiva funcţionari români primesc vizita oficialilor din Spania şi trebuie să pună la cale o misiune specială, iar spaniola lor constă în Hola, mamacita, Shakira, Pique, lucrurile se complică. Pornim în misiune, dar care-i aia?

Noroc că există şi oameni competenţi. Misiunea e pe cale să înceapă. O echipă de 6 fete de la forţele speciale, miniştri, comisari, un şofer nedumerit, un infractor cu identitate ascunsă, un funcţionar plin de pofte carnale, cu toţii se pun în mişcare.

Se instalează tabăra de operaţiuni şi se aplică planul: fetele, care mânuiesc armele la fel de bine cum mânuiesc rujul, trebuie să intre adânc sub acoperire într-un semi-bordel, o casă conspirativă de tranzit unde sunt ţinute ostaticele în drumul spre Rusia sau Serbia.

Vineri pana Joi 16:15

Captain Marvel 3D

Regia: Anna Boden, Ryan Fleck

Cu: Gemma Chan, Brie Larson, Mckenna Grace, Lee Pace, Samuel L. Jackson, Jude Law, Djimon Hounsou

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 131 min

Rating: AP 12

Primul film Marvel cu o supereroină în centrul atenției ne-o arată pe Carol Danvers, o pământeancă ce preia structura genetică a iubitului ei Captain Mar-vell în urma unui accident distrugător. Colaboratoare a Răzbunătorilor și a Gardienilor galaxiei în cărțile de benzi desenate, Carol Danvers va fi în stare să-l urmărească până la capătul Universului pe Yon-Rogg, comandantul Kree, cel care a provocat accidentul.

Vineri pana Miercuri 18:45; 21:15

Joi 18:45

What Men Want / Ce-şi doresc bărbaţii

Regia: Adam Shankman

Cu: Taraji P. Henson

Gen Film: Comedie, Fantastic, Dragoste, Romantic

Durată: 122 min

Rating: AP 12

Ali Davis este un agent sportiv de succes, care este în mod constant exclusă de către colegii ei bărbați. Atunci când Ali primește o promovare bine meritată, ea se întreabă ce altceva trebuie să facă pentru a reuși într-o lume a bărbaților. Cu toate astea, ajunge să obțină un avantaj neașteptat asupra: începe să le audă gândurile. Cu noua ei putere, Ali se străduiește să-și depășească colegii în timp ce concurează pentru a semna un contract cu următorul superstar al baschetului, însă provocările pe care trebuie să le parcurgă îi vor testa relația cu cei mai buni prieteni și cu un potențial nou interes amoros.

Vineri pana Miercuri 13:00

Joi 12:20

How to Train Your Dragon: The Hidden World 3D / Cum să-ți dresezi dragonul 3

Regia: Dean DeBlois

Cu: Jonah Hill, Cate Blanchett, Kristen Wiig, Jay Baruchel, Gerard Butler

Gen Film: Actiune, Aventuri, Animatie, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 109 min

Rating: AG

Acum șef și conducător al Insulei Tontului, alături de Astrid, Sughiț a creat o utopie glorios de haotică pentru populația de dragoni. Apariția bruscă a Furiei Luminii coincide cu cea mai sumbră amenințare care a planat vreodată asupra orășelului lor, așa că Sughiț și Știrbul trebuie să părăsească singurul cămin pe care l-au cunoscut vreodată, și să pornească într-o călătorie spre o lume ascunsă despre care se știe că există doar în legende. Pe măsură ce li se dezvăluie adevăratul destin, dragonul și călărețul său vor lupta împreună, până la capătul Pământului, pentru a apăra tot ce a ajuns să le fie mai drag.

Dublat: Vineri pana Joi 14:20