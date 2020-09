Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 25 septembrie – 01 octombrie 2020

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 25 septembrie – 01 octombrie 2020. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

Made in Italy Avanpremiera

Regia: James D’Arcy

Cu: Liam Neeson, Valeria Bilello, Micheal Neeson, Souad Faress, Yolanda Kettle

Gen Film: Comedie

Durată: 125 min

Rating: AG

Made in Italy este o comedie plină de emoție, plasată în romantica Toscana, despre artistul boem londonez Robert (Liam Neeson) care se întoarce în Italia cu fiul său înstrăinat, Jack (Micheál Richardson) pentru a vinde casa pe care au moștenit-o de la regretata lui soție. Nici unul dintre ei nu se așteaptă să găsească vila, cândva splendidă, într-o deplorabilă stare de decădere…

Joi 21:30

Animal Crackers / Salvați de Crănțănei Avanpremiera

Regia: Tony Bancroft, Scott Christian Sava, Jaime Maestro

Cu: Emily Blunt, Danny DeVito, John Krasinski, Ian McKellen, Raven-Symoné

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 109 min

Rating: AG

Peter e încântat de faptul că urmează să locuiască nu numai cu părinții săi, ci și cu buincul Jack, de care era foarte apropiat. Asta până când trebuie să se mute in podul care îi trezea coșmaruri, pentru a-i lăsa camera sa noului venit. Dar Peter nu se va da bătut așa de ușor și adunându-și prietenii vor încerca cu toții să îl scoată din sărite pe bunic, printr-o serie de farse care mai de care mai creative. Însă Jack nu e dispus să piardă și cât de repede îi declară război băiatului, întorcând casa cu susul în jos. Întrebare rămâne însă: se va da Peter bătut în fața bunicului sau va reuși acesta să își recupereze camera, câstigând razboiul?

Dublat: Sambata, Duminica 13:30

Mulan 3D

Regia: Niki Caro

Cu: Donnie Yen, Yifei Liu, Jet Li

Gen Film: Aventuri, Drama, Familie

Durată: 125 min

Rating: AG

Acţiunea va merge pe urmele lui Hua Mulan, fiica unui bătrân luptător, care se deghizează în bărbat şi îi ia locul tatălui său în armată. Călătoria epică o va transforma într-un războinic venerat, îi va aduce respectul întregii națiuni și îl va face mândru pe tatăl ei.

Dublat: Vineri pana Joi 13:50

Subtitrat: Vineri pana Joi 21:00

War with Grandpa / Un tataie de coșmar

Regia: Tim Hill

Cu: Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle, Oakes Fegley, Laura Marano, Cheech Marin

Gen Film: Comedie, Familie

Durată: 99 min

Rating: AG

Peter e încântat de faptul că urmează să locuiască nu numai cu părinții săi, ci și cu buincul Jack, de care era foarte apropiat. Asta până când trebuie să se mute in podul care îi trezea coșmaruri, pentru a-i lăsa camera sa noului venit. Dar Peter nu se va da bătut așa de ușor și adunându-și prietenii vor încerca cu toții să îl scoată din sărite pe bunic, printr-o serie de farse care mai de care mai creative. Însă Jack nu e dispus să piardă și cât de repede îi declară război băiatului, întorcând casa cu susul în jos. Întrebare rămâne însă: se va da Peter bătut în fața bunicului sau va reuși acesta să își recupereze camera, câstigând razboiul?

Vineri, Luni pana Miercuri 16:10; 21:30

Sambata, Duminica 21:30

Joi 16:10

Break the Silence: The Movie

Regia: Jun-Soo Park

Cu: BTS

Gen Film: Documentar, Muzica

Durată: 110 min

Rating: AG

Turneul ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ s-a încheiat. Turneul global i-a adus pe BTS sus în Billboard Boxscore, fiind prima trupă coreeană care a susținut un concert pe stadionul Wembley. Turneul s-a desfășurat în Los Angeles, Chicago, New York, São Paulo, Londra, Paris, Osaka, Shizuoka, Riyadh și Seul.

Cu un acces fără precedent, BREAK THE SILENCE: THE MOVIE călătorește cu BTS pe tot parcursul turneului, explorând trăirile fiecărui membru al trupei din spatele cortinei. În afara scenei, vedem o altă latură a BTS. Cei șapte membri încep să spună cu sinceritate povești personale pe care nu le-au mai spus niciodată.

Sambata, Duminica 16:00

Tenet

Regia: Christopher Nolan

Cu: Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, John David Washington

Gen Film: Actiune, Drama, SF, Thriller

Durată: 155 min

Rating: AP 12

„Tenet”, semnat de Christopher Nolan, este o poveste epică a cărei acțiune debutează în lumea spionajului internațional.

Înarmat cu un singur cuvânt – Tenet – şi luptând pentru supraviețuirea întregii lumi, Protagonistul călătoreşte printr-o lume crepusculară a spionajului internaţional, într-o misiune a cărei acţiune se va desfăşura dincolo de timpul real. Nu călătorie în timp. Inversiune.

Vineri pana Joi 18:20

The New Mutants / Noii Mutanți

Regia: Josh Boone

Cu: Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Maisie Williams, Henry Zaga, Blu Hunt

Gen Film: Actiune, Horror, SF

Durată: 103 min

Rating: AP 12

Cinci tineri mutanţi, care abia îşi descoperă abilităţile în vreme ce sunt ţinuţi închişi într-o instituţie secretă, încearcă să se salveze, dar şi să se lepede de păcatele comise în trecut.

Vineri pana Joi 18:50

After We Collided / După ce ne-am certat

Regia: Roger Kumble

Cu: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Selma Blair, Dylan Sprouse, Charlie Weber

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 110 min

Rating: AP 12

Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) și Tessa Young (Josephine Langford) parcurg urmările despărțirii lor. În timp ce Hardin cade pradă unor obiceiuri proaste, Tessa, înarmată cu o nouă încredere de sine, primește stagiul visurilor sale la Vance Publishing Company. Odată sosită la Vance, ea este remarcată de colegul său, Trevor (Dylan Sprouse), care este exact genul de tip cu care Tessa ar trebui să fie. Dylan e inteligent, amuzant, chipeș și responsabil; cu toate acestea, Tessa nu și-l poate scoate pe Hardin din cap. El este, până la urmă, iubirea vieții ei. Chiar și cu toate neînțelegerile și greutățile lor, Tessa nu poatenega atracția pe care o resimte față de Hardin. Și-ar dori să poată scăpa de obsesia lui, dar… nu este chiar atât de ușor. Vor trece prin momente bune și momente rele, vor avea suișuri și coborâșuri, vor face greșeli și le vor repara, dar Hardin și Tessa nu se vor lăsa, și vor lupta pentru a fi împreună… chiar dacă universul pare să conspire ca ei să nu fie împreună.

Vineri pana Joi 16:30

Onward 3D / Tot înainte

Regia: Dan Scanlon

Cu: Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer, Julia Louis-Dreyfus, Mel Rodriguez

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 107 min

Rating: AG

Plasat în suburbia unei lumi de poveste, Onward este povestea a doi frați elfi care pornesc într-o călătorie cu scopul de-a afla dacă magia mai este prezentă în lume.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 13:30

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.