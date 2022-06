Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 24 – 30 iunie 2022

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 17 – 23 iunie 2022. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Black Phone / Telefonul negru Avanpremiera

Regia: Scott Derrickson

Cu: Ethan Hawke, Jeremy Davies, Madeleine McGraw, Mason Thames

Gen Film: Horror

Durată: 108 min

Rating: N 15

Finney Shaw, un băiat de 13 ani, timid, dar inteligent, este răpit de un ucigaș sadic și închis într-un subsol izolat fonic, unde țipetele nu-l ajută cu nimic. Când un telefon deconectat prins în perete începe să sune, Finney descoperă că poate auzi vocile victimelor anterioare ale ucigașului. Și acestea sunt gata să se asigure că ceea ce li s-a întâmplat lor nu i se va întâmpla lui Finney.

Joi 21:10

Elvis Avanpremiera

Regia: Baz Luhrmann

Cu: Tom Hanks, Austin Butler

Gen Film: Biografic, Drama, Musical

Durată: 164 min

Rating: AP 12

Povestea lui Elvis (Austin Butler) este văzută prin prisma relației sale complicate cu managerul său enigmatic, colonelul Tom Parker (Tom Hanks). Povestit din perspectiva lui Parker, filmul se adâncește în dinamica relației complexe dintre cei doi, care se întinde pe o perioadă de peste 20 de ani, de la ascensiunea lui Presley la faimă până la vedeta fără precedent care a schimbat cursul istoriei, pe fundalul peisajului cultural în evoluție și al pierderii inocenței în America.

Joi 20:00

Lightyear 3D

Regia: Angus MacLane

Cu: Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Fantastic, SF

Durată: 110 min

Rating: AG

Toată lumea îl cunoaște și iubește pe Buzz Lightyear, din franciza Toy Story. Iată că studiourile Pixar vin acum cu o animație doar a lui, care va prezenta aventuroasa lui călătorie… to infinity and beyond (către infinit și dincolo de el)!

Dublat: Vineri pana Joi 11:45; 14:00

Subtitrat: Vineri pana Miercuri 16:15; 21:10

Joi 16:15

Jurassic World: Dominion 3D / Jurassic World: Dominația

Regia: Colin Trevorrow

Cu: Daniella Pineda, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 151 min

Rating: AP 12

Arhitectul și regizorul capitolului Jurassic World, Colin Trevorrow, ne prezintă Jurassic World: Dominația, care are loc la patru ani după ce Isla Nublar a fost distrusă. Dinozaurii trăiesc acum – și vânează – alături de oameni din întreaga lume. Acest echilibru fragil va remodela viitorul și va determina, odată pentru totdeauna, dacă ființele umane vor rămâne prădătorii de vârf pe o planetă pe care o împărtășesc acum cu cele mai înfricoșătoare creaturi ale istoriei.

Vineri pana Miercuri 14:30; 17:30; 20:30

Joi 14:25; 17:30; 20:30

Dreambuilders / Fabrica de vise

Regia: Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck

Cu: Rasmus Botoft, Emilie Koppel, Martin Buch

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 86 min

Rating: AG

Mina face uz de nou-căpătata ei abilitate de a crea și de a controla visele celorlalți pentru a-i da o lecție de viață nesuferitei ei surori vitrege.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:30

Joi 12:50

Top Gun: Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Cu: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer

Gen Film: Actiune, Drama

Durată: 136 min

Rating: AP 12

După mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell se întoarce acolo unde a început, dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat.

Vineri pana Miercuri 18:00; 20:50

Joi 17:15

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 3D / Doctor Strange în Multiversul Nebuniei

Regia: Sam Raimi

Cu: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 131 min

Rating: AP 12

Dr. Stephen Strange folosește o vrajă interzisă care deschide poarta către multivers și inclusiv către o versiune alternativă a lui însuși, iar amenințarea adusă de acest eveniment pare prea mare chiar și pentru puterile combinate ale lui Strange, Wong și Wanda Maximoff.

Vineri pana Joi 18:30

Sonic the Hedgehog 2

Regia: Jeff Fowler

Cu: Ben Schwartz, Idris Elba, Jim Carrey, James Marsden

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 127 min

Rating: AG

Robotnik se întoarce, de data asta cu un nou partener, Knuckles, în căutarea unui smarald care are puterea să clădească, dar și să distrugă civilizații. Sonic face echipă cu Tails, noua lui parteneră, și împreună se îmbarcă într-o aventură pentru a găsi smaraldul înainte ca acesta să cadă pe mâini greșite.

Dublat: Vineri pana Miercuri 15:20

Joi 14:40

Turning Red 3D / Roșu aprins

Regia: Domee Shi

Cu: Sandra Oh, Rosalie Chiang

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Roșu aprins o prezintă pe Mei Lee, o tânără încrezătoare, ciudățică, în vârstă de 13 ani, care trebuie să se împartă între viața haotică de adolescentă și cea de fată cuminte a mamei. Ming, mama ei protectoare, chiar ușor dominatoare, nu este niciodată prea departe de fiica ei – o realitate cu care Mei nu se împacă deloc.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:20

Joi 12:15

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.