Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 21 – 27 iunie 2019

Long Shot/ N-ai șanse, frate! Avanpremiera

Regia: Jonathan Levine

Cu: Charlize Theron, Seth Rogen

Gen Film: Comedie

Durată: 130 min

Rating: N 15

Fred Flarsky, un jurnalist șomer, încearcă să dea de urma bonei de care a fost îndrăgostit în copilărie, și care între timp a devenit una dintre cele mai puternice si inaccesibile femei de pe planetă.

Joi 18:30

Child’s Play/ Jucăria ucigașă Avanpremiera

Regia: Lars Klevberg

Cu: Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry, Tim Matheson, David Lewis

Gen Film: Horror

Durată: 125 min

Rating: N15

O reimaginare contemporană a clasicului horror din 1988, CHILD’S PLAY spune povestea unei mame, Karen (Aubrey Plaza), care își crește singură fiul, Andy (Gabriel Bateman), și care îi dă acestuia în dar o păpușă Buddi, fără să-și dea seama de forțele sinistre care stau ascunse în această jucărie.

Joi 21:00

Men in Black: International 3D / Bărbați în Negru Internațional

Regia: F. Gary Gray

Cu: Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson

Gen Film: Aventuri, Comedie, SF

Durată: 120 min

Rating: AP 12

Agenţii Men in Black au încercat întotdeauna să ţină departe de Pământ scursurile universului. În această nouă aventură au de înfruntat cea mai mare provocare de până acum: o cârtiţa chiar în organizaţia lor.

Vineri pana Miercuri 18:20; 20:40; 21:20

Joi 18:15; 20:40; 21:20

A Dog’s Journey / Câinele, adevăratul meu prieten 2

Regia: Gail Mancuso

Cu: Dennis Quaid, Josh Gad, Marg Helgenberger, Kathryn Prescott

Gen Film: Aventuri, Familie

Durată: 114 min

Rating: AG

Bailey (Josh Gad) se bucură de un trăi liniștit la ferma ,,băiatului său” Ethan (Dennis Quaid) și a soției sale Hannah (Marg Helgenberger). Are chiar și o nouă parteneră de joacă: CJ, nepoata lui Ethan și Hannah. Singura problemă e că mama micuței CJ decide că ea trebuie să plece de la fermă. Cum sufletul lui Bailey este gata să părăsească această viață pentru una nouă, câinele îi promite stăpânului său Ethan că o va găsi și proteja pe CJ cu orice preț.

Vineri pana Miercuri 12:00; 14:30; 21:00

Joi 12:00; 14:20

Parking

Regia: Tudor Giurgiu

Cu: Mihai Smarandache, Ariadna Gil, Luis Bermejo, Carmen Florescu, Eric Frances

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 115 min

Rating: AP 12

Filmul are la bază cunoscutul roman cu același nume al scriitorului Marin Mălaicu-Hondrari, publicat în 2010, și îl are în rolul principal pe Mihai Smarandache (De ce eu?, Hacker). Din distribuție fac parte actori spanioli de talie internațională precum Belén Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo, Eric Frances dar și actori români: Carmen Florescu, Cristi Iacob, Ioan Coman, Emilian Oprea, Paul Cimpoieru.

Vineri pana Miercuri 18:45

The Secret Life of Pets 2 3D / Singuri acasă 2

Regia: Chris Renaud

Cu: Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Lake Bell, Dana Carvey

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 91 min

Rating: AG

SINGURI ACASĂ 2 este continuarea imensului succes din 2016, și ne duce iar în lumea secretă a animăluțelor de companie, cu noi peripeții și aventuri atunci când sunt lăsați singuri acasă.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:20; 13:50

Joi 12:15;13:50

The Sun Is Also a Star / Şi Soarele e o stea

Regia: Ry Russo-Young

Cu: Gbenga Akinnagbe, Yara Shahidi, Charles Melton

Gen Film: Drama

Durată: 105 min

Rating: AG

Natasha crede în ştiinţă şi fapte. Nu în soartă, nu în destin sau vise devenite realitate. Nu e genul de fată care întâlneşte un tip drăguţ pe o stradă aglomerată a New York-ului şi se îndrăgosteşte. Nu când familia ei este la 12 ore distanţă de deportare.

Daniel a fost mereu un fiu bun. Genul de elev care se ridică la nivelul aşteptărilor părinţilor. N-a fost niciodată un poet. Sau un visător. Dar când o vede pe Natasha, totul se schimbă. Ceva la ea îl face să creadă că viaţa le rezervă ceva amândurora. Fiecare moment anterior i-a adus faţă în faţă. Viitorul o poate lua într-un milion de direcţii. Care va fi aceea?

Vineri pana Miercuri 16:40

Joi 16:30

Dark Phoenix 3D / X-Men: Dark Phoenix

Regia: Simon Kinberg

Cu: Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Tye Sheridan, Michael Fassbender, James McAvoy, Sophie Turner

Gen Film: Acţiune, Aventuri, SF

Durată: 138 min

Rating: AP 12

La zece ani după Apocalipsă, din cauza expunerii în mod repetat la radiații, apare o nouă generație de mutanți. Printre aceștia se află și fermecătoarea Jean Grey, o tânără care începe să manifeste puteri nemaiîntâlnite. Sedusă și coruptă de puterea extraordinară de care dispune, Jean se transformă în Dark Phoenix, devenind astfel un dușman de temut. Confruntându-se cu noua succesiune de evenimente, X-men va trebui să hotărască dacă viața unui singur membru al echipei este mai importantă decât cea a oamenilor din întreaga lume.

Vineri pana Joi 19:00

Pokémon Detective Pikachu 3D / Pokémon Detectiv Pikachu

Regia: Rob Letterman

Cu: Ryan Reynolds

Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic, Mister, SF

Durată: 136 min

Rating: AG

Într-o lume în care cei din jur colecționează Pokémoni pentru a-i pune să lupte unii cu ceilalți, un adolescent dă peste un Pikachu inteligent și vorbitor care își dorește să devină detectiv.

Dublat: Vineri pana Joi 11:45; 14:10

Godzilla: King of the Monsters 3D / Godzilla II Regele Monștrilor

Regia: Michael Dougherty

Cu: Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler, Lexi Rabe

Gen Film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, Horror, SF

Durată: 136 min

Rating: AP 12

O aventură epică plină de acțiune, Godzilla: King of the Monsters (2019) o aduce pe Godzilla într-o confruntare decisivă cu unii dintre cei mai populari monștri din istoria culturii populare. Noua poveste urmează eforturile eroice ale agenției criptozoologice Monarch, în timp ce membrii ei se confruntă cu o serie de monștri de dimensiuni colosale, inclusiv cu Godzilla, care se va confrunta cu Mothra, Rodan și cu rivalul său final, monstrul cu trei capete King Ghidorah. Când aceste super-specii antice, considerate a fi simple mituri, ies la suprafață, toți se luptă pentru supremație, lăsând însăși existența omenirii să atârne în balanță. Oare care va fi soarta omenirii?

Vineri pana Miercuri 16:20

Joi 16:15

Aladdin 3D

Regia: Guy Ritchie

Cu: Billy Magnussen, Will Smith, Naomi Scott, Nasim Pedrad, Mena Massoud, Marwan Kenzari

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Dragoste

Durată: 135 min

Rating: AG

Ca și predecesorul său, Aladdin se inspiră din “Aladdin și lampa fermecată”, o poveste din “O mie și una de nopți”. Spre deosebire de predecesorul său, actualul Aladdin nu este un film de desene animate, ci un live-action regizat de Guy Ritchie. Povestea e următoarea: Aladdin e o pușlama descurcăreață și fermecătoare, un orfan crescut de capul lui pe străzile din Agrabah, un hoțoman cu inimă de aur. Chiar inocența lui e motivul pentru care maleficul vrăjitor Jafar îl alege pentru a intra în Peștera Minunilor. Dar odată ajuns acolo, Aladdin pune mâna pe lampa fermecată și, cu ajutorul duhului ei, încearcă să o vrăjească pe prințesa Jasmine, de care e îndrăgostit până peste urechi. Debandada care urmează are farmec, suspans și întorsături de situație mai spectaculoase și mai amuzante decât originalul (că doar nu degeaba e Guy Ritchie pe generic).

Dublat: Vineri pana Miercuri 15:45

Joi 15:40