Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 11 – 17 martie 2022

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 4 – 10 martie 2022. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Turning Red 3D / Roșu aprins Avanpremiera

Regia: Domee Shi

Cu: Sandra Oh, Rosalie Chiang

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Roșu aprins o prezintă pe Mei Lee, o tânără încrezătoare, ciudățică, în vârstă de 13 ani, care trebuie să se împartă între viața haotică de adolescentă și cea de fată cuminte a mamei. Ming, mama ei protectoare, chiar ușor dominatoare, nu este niciodată prea departe de fiica ei – o realitate cu care Mei nu se împacă deloc.

Dublat: Joi 11:50

Micuta Dorothy

Cu: Alexandra Giurca, Razvan Raduta, Ciprian Chiriches, Andrei Mihalcea, Adrian Radulescu

Gen Film: Teatru

Durată: 65 min

Rating: AG

Micuta Dorothy, pornita in cautarea lui Oz, este insotita in aventurile sale de Tic-Tic, catelusul sau, si de prietenii sai, Sperie-Ciori, Omul de Tinichea si Leul Papanas, povestea lui Dorothy fiind, de fapt, o lectie despre forta prieteniei, despre curaj si despre importanta acestora in depasirea tuturor greutatilor.

Duminica 12:00

The Batman / Batman

Regia: Matt Reeves

Cu: Robert Pattinson, Andy Serkis, Zoë Kravitz

Gen Film: Actiune, Crima, Drama

Durată: 181 min

Rating: AP 12

După doi ani de supraveghere a străzilor orașului ca Batman, aducând frică în inimile criminalilor, cel mai cunoscut personaj al universului DC este înfățișat într-o poveste complet diferită, care scoate la iveală secretele ascunse ale familiilor fondatoare ale orașului Gotham. Cu doar doi aliați de încredere – Alfred Pennyworth și Lt. James Gordon – printre rețeaua coruptă a oficialilor și personalităților de profil a orașului, Batman se impune ca întruchiparea răzbunării.

Vineri pana Joi 16:10; 19:40; 20:00

Odată pentru totdeauna

Regia: Iura Luncașu

Cu: Smiley, Ada Galeș, Celina Enea

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 104 min

Rating: AP 12

„Odată pentru totdeauna” spune povestea unui regizor de succes, Alex, care trece printr-o perioadă a vieții sale în care se luptă cu depresia, în ciuda succesului pe care îl are în plan profesional. După ce își anunță familia că se reîntoarce în satul natal, ei decid să îl urmeze, și doar cu ajutorul lor reușește să depășească momentele dificile.

Vineri pana Joi 14:00

Nightmare Alley / Aleea groazei

Regia: Guillermo del Toro

Cu: Cate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper, Toni Collette, Willem Dafoe

Gen Film: Drama, Mister, Thriller

Durată: 155 min

Rating: N 15

În Nightmare Alley, un ambițios om din lumea carnavalului (Bradley Cooper), cu o înclinație naturală pentru manipularea oamenilor cu doar câteva cuvinte, se combină cu o psihiatră (Cate Blanchett) chiar mai periculoasă.

Din echipa carnavalului mai fac parte Molly (Rooney Mara), prezentatorul Clem (Willem Dafoe) și Ron Perlman în rolul lui Bruno „Omul de fier”.

Vineri pana Joi 18:00

Super-héros malgré lui / Badman: Cel mai tare din parcare

Regia: Philippe Lacheau

Cu: Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Alice Dufour

Gen Film: Acţiune, Comedie

Durată: 87 min

Rating: AP 12

Un actor mereu fără slujbă, Cedric pare sortit să ducă viața unui învins. E lefter și tocmai l-a părăsit iubita. Chiar și propriul său tată, sora și cei mai buni prieteni și-au pierdut încrederea în capacitatea lui de a face ceva folositor. Apoi, în sfârșit, primește un rol principal: supereroul „Badman”. O șansă de a ieși dintr-o spirală descendentă nesfârșită și de a câștiga respectul tatălui său. Dar soarta lovește din nou!

Vineri pana Joi 13:45

Uncharted

Regia: Ruben Fleischer

Cu: Tom Holland, Mark Wahlberg

Gen Film: Acţiune, Aventuri

Durată: 121 min

Rating: AP 12

Un hoț descurcăreț, Nathan Drake (Tom Holland) este recrutat de către versatul vânător de comori Victor „Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) pentru a recupera o avere pierdută cândva acum 500 de ani de către exploratorul Fernando Magellan.

Ceea ce începe ca un jaf obișnuit pentru cei doi devine o cursa contracronometru pe întregul glob pentru a descoperi comoara, înaintea nemilosulului Moncada (Antonio Banderas), care pretinde că această comoară i se cuvine lui și familiei sale.

Vineri pana Joi 17:30; 21:00

Dog / Dog. Un câine de legendă

Regia: Reid Carolin, Channing Tatum

Cu: Channing Tatum, Cayden Boyd, Aqueela Zoll, Ronnie Gene Blevins

Gen Film: Comedie

Durată: 106 min

Rating: AG

Briggs, fost grănicer, și Lulu, o femelă din rasa Malinois belgian, pornesc la drum de-a lungul coastei Pacificului pentru a ajunge la înmormântarea celui mai bun prieten din armată. Unul dintre ei mai are de trăit o săptămână, iar celălalt trăiește fiecare zi ca și când ar fi ultima.

Vineri pana Joi 15:45

Spider-Man: No Way Home 3D / Omul-Păianjen: Niciun drum spre casă

Regia: Jon Watts

Cu: Zendaya, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Angourie Rice

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 153 min

Rating: AP 12

Pentru prima dată în istoria filmelor cu Spider-Man, prietenosul erou al cartierului trăiește fără mască, dar și fără posibilitatea de a separa viața normală de cea de supererou. Când are nevoie de ajutorul lui Doctor Strange, miza crește mai mult decât oricând, ceea ce îl obligă pe Peter să privească cu alți ochi realitatea.

Vineri pana Joi 14:30

Encanto 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith

Cu: Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda, Rhenzy Feliz

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic, Musical

Durată: 115 min

Rating: AG

Mirabel, o fată din Columbia, se confruntă cu frustrarea de a fi singurul membru al familiei sale care nu posedă puteri magice.

Acțiunea are loc într-un sat magic din Columbia și prezintă familia Madrigal, în care fiecare membru are propriile sale daruri, cum ar fi schimbarea formei, creșterea plantelor sau super-forța. Chiar și casa este fermecată, dansând în ritmul vieții de zi cu zi.

Dublat: Vineri pana Joi 12:10

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.