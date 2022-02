Prognoza METEO pe regiuni, pentru următoarele 2 săptămâni. Cum va fi VREMEA în perioada 21 februarie-6 martie

Aiudeanul Cătălin Milea a încântat telespectatorii unui post mare de televiziune: A fost invitat să cânte și să vorbească despre pasiunea sa

Artistul originar din Aiud, Cătălin Miclea, cunoscut sub numele său de scenă, „Paulo”, a încântat telespectatorii canalului de televiziune Antena 3 Cosntanța, ca și invitat. Cântărețul a vorbit despre pasiunea sa pentru muzică și a cântat în direct, pentru fanii săi.

„Nu am crezut că voi filma niciodată pentru Antena 3 Constanța. Înainte cu câteva zile am vorbit cu Doamna Rodica de la Antena 3 Constanta și m-a întrebat dacă vreau să mă duc să filmez pentru acesta emisiune, nu mi-a venit sa cred am rămas surprins, am acceptat invitația și nu mi-a părut rău de loc ,a fost foarte frumos și am întâlnit persoane minunate. Urmează piesa în limba spaniola cu ajutorul lui Andy Ghisoiu și un videoclip!

Vreau să le mulțumesc tuturor persoanelor care au crezut în mine de la început și cred în continuare și tuturor sponsorilor, Raul Tatar, Jox Gym ,Dani și Ramo , domnul Vasile Macarie ,domul Dan și tuturor persoanelor cu suflet mare care mi-au fost alături, profesoarei mele de Canto, Laura Orian, Lucian Craiu, Răzvan Rus, Teodorescu Paul Constantin Robert Daniel ,vă mulțumesc pentru tot ,mesajul meu este pentru voi: „ori cât ar fi de greu în viata sa nu renunțați dacă se închide o poarta tot timpul rămâne o fereastră deschisă”, a transmis Paulo.

Cătălin Milea a câștigat în cursul lunii decembrie al anul trecut două premii la Constanța, în cadrul concursului național „Omul de Zăpadă”, aducând astfel județul nostru pe harta concursurilor muzicale din țară.