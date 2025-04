Profesorul Cristian Păun, despre urmările deficitului uriaș al României: Anul viitor ne vom lua definitiv adio de la adoptarea monedei Euro. Vom sta deoparte, într-un cerc periferic UE, vulnerabili și săraci

Profesorul de economie Cristian Păun, originar din județul Alba, scrie într-o postare în mediul online despre ce urmări poate avea deficitul uriaș al României, acesta fiind de părere că în 2026, țara noastră își poate lua adio de la aderarea la moneda euro.

”Deficit de 2,3% după primele 3 luni ale anului. Mai mare ca cel din primele 3 luni ale anului trecut.

Cu o economie care evoluează la jumătate din prognozele care au dus la construcția bugetului din acest an, deficitul nu are cum să nu sară de 8-9%. Din ținta, adică. Foarte probabil să treacă de 10% cu un an agricol prost. Deja a început bine… fructele sunt în bună măsură compromise de cele câteva zile de îngheț de la jumătatea lunii aprilie.

Acest deficit ne va duce lejer către o datorie de peste 70% din PIB, în vreo doi ani. Adică, anul viitor ne vom lua definitiv adio de la adoptarea monedei Euro. Fix în anul în care bulgarii o vor adopta. Euro înseamnă mai multă integrare. O privire spre vest, nu spre est. Spre lumea dezvoltată.

Detractorii de la noi sunt cu duiumul, au luptat cu toți dinții să ajungem în această situație fără de ieșire. Mulți care vor să ne țină deoparte de acest club select, cu reguli de conduită economică destul de stricte dar benefice aplaudă situația. Doar avem tiparnița la îndemână, la nevoie, spun ei. Nu ne-am pierdut independența.

Iată că după un program susținut de expandare a cheltuielilor prin deficite excesive început prin 2018 (numit pompos ”wage-led-growth”) vom ajunge să punem pe butuci definitiv și ireversibil proiectul unei integrări și mai puternice în cadrul Pieței Unice. Vom sta deoparte, într-un cerc periferic UE, vulnerabili și săraci. Nu întâmplător, fiind în afara Zonei Euro, extragem astăzi destul de puține avantaje din aceste libertăți economice esențiale din spatele procesului de integrare.

Dacă vreți, menținerea propriei monede este o metodă de a distorsiona investițiile și comerțul cu ceilalți parteneri, mai ales cu cei din Zona Euro. Ca un fel de taxă vamală.

Un suveranism mai puțin vizibil dar la fel de nociv!”, a scris Păun pe Facebook.

