Procesul pentru aurul de la Roșia Montană: Valoarea acțiunilor Gabriel Resources s-a dublat în ultimele luni

În ultimele luni ale procesului derulat la Washington între compania minieră Gabriel Resources și România, acțiunile companiei canadiene care cere daune de peste 4,7 miliarde de dolari statului român pentru eșecul proiectului minier de la Roșia Montană, s-au dublat.

Investitorii sunt, în principal, fonduri speculative care vizează un câștig important în situația în care compania minieră canadiană va obține daune materiale de la Statul Român. Tribunalul Centrului internațional pentru soluționarea litigiilor investiționale de pe lângă Banca Mondială a anunțat închisă procedura în 12 septembrie 2023, o decizie urmând să fie pronunțată în termen de trei luni de la data respectivă.

Gabriel Resources deţine 80,69% din acţiunile Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer eșuat de la Roşia Montană, restul capitalului fiind controlat de statul român, prin Minvest Roşia Montană. Compania canadiană acuză încălcarea de către România a tratatelor bilaterale de protejare reciprocă a investiţiilor semnate de autorităţile de la Bucureşti cu Canada şi Marea Britanie.

Față de octombrie 2022, prețul unei acțiuni Gabriel Resources (GBU) listate la bursă s-a dublat, ajungând la 0,44 de dolari canadieni. O tranzacție importantă a avut loc în 18 iulie 2023 când s-au tranzacționat 382.000 de acțiuni la valoarea de 0,30 de dolari per acțiune. Ulterior prețul a crescut până la un maxim de 0,48, apoi s-a stabilizat la valoarea de 0,43.

Alte achiziții importante de acțiuni au avut loc în 2 octombrie (58.000 de acțiuni), 29 septembrie (68.000 de acțiuni), 15 septembrie (60.000 de acțiuni) și 11 septembrie (88.000 de acțiuni). De asemenea, în 25 și 29 august au fost achiziționate pachete de peste 100.000 de acțiuni GBU. Compania are o capitalizare bursieră de aproximativ 450 de milioane de dolari canadieni.

Fonduri de investiții speculative

Tranzacțiile nu au fost mari ca valoare având în vedere prețul mic al unei acțiuni, dar arată un trend având în vedere că în ultimii 5-6 ani Gabriel Resources a avut o activitate redusă pe bursă. Cumpărătorii sunt în special fonduri de investiții cum ar fi Instinet Canada Limited, PI Financial Corp., RBC Capital Markets, CIBC World Markets Inc., National Bank Financial Inc. Sunt fonduri de investiții care speră să câștige sume importante în eventualitatea în care România va fi obligată să plătească daune către Gabriel Resources.

Investitorii fondurilor speculative controlează în prezent 40% din Gabriel Resources Ltd. Tenor Capital Management Company L.P. este în prezent cel mai mare acționar al companiei, cu 17% din acțiunile în circulație. Kopernik Global Investors LLC este al doilea mare acționar, deținând 17% din acțiuni, iar The Electrum Group LLC deține aproximativ 13% din acțiunile companiei. Astfel, 59% din acțiuni sunt deținute de primii patru acționari.

Sursa: adevarul.ro