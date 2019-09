Probleme la plăţile cu cardul BRD: Clienţii nu pot efectua plăţi, iar platforma de mobile banking este nefuncţională

Luni, BRD Societe Generale înregistrează probleme la plăţile cu cardul atât la comercianţi cât şi şi online, banca anunţând că-şi cere scuze pentru inconvenient. Plăţile cu cardurile emise de BRD înregistrează încă probleme luni la prânz.

Sunt respinse atât plăţile la comerciant, cât şi cele online, nefiind funcţională nici platforma de mobile banking a bancii. „Ne cerem scuze pentru inconvenientele create. Mulţumim pentru înşelegere”, a informat banca, fără a oferi alte detalii privind motivul care a creat disfuncţionalităţile. Ulterior, BRD a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că problemele au apărut în urma unei pene de curent.

„Dragi prieteni,

În urma unei avarii a reţelei de electricitate, funcţionarea aplicaţiilor de internet şi mobile banking, a ATM-urilor şi POS-urilor, precum şi a call-center-ului băncii, a fost întreruptă, dar revine progresiv la parametrii normali. Ne cerem scuze pentru neplăcerile pe care acest incident tehnic le poate cauza şi vă mulţumim pentru înţelegere. Serviciile sunt repuse succesiv în funcţiune. Echipele noastre tehnice lucrează la remedierea situaţiei; revenim cu detalii de îndată ce serviciile devin funcţionale”, a scris BRD.

În tot acest timp, pe pagina sa de socializarea clienţii nemulţumiţi de serviciile oferiote de bancă îşi scriau off-ul:

„Nu “dragi prieteni” ci “stimati clienti”. Dar de fapt nu exista stima fata de clientii ai caror bani ii utilizati si pe care ii lasati fara metode de plată”.

„Am aflat la casă la Mega Image că nu vă mai funcţionează serviciile”.

„Am stat 30 minute la telefon sa mi raspunda o doamnă care nu m-a putut ajuta cu nimic, frumos!!”

„Am stat la Lidl la casa şi am încercat să cumpăr un cos cu produse, după 30 min de cumparaturi. Sunt la muncă, nu am mâncat nimic şi mi-a scăzut glicemia mult. De-abia pot sa stau in picioare. Va daţi seama cat de penibil este sa nu pot sa îmi cumpăr absolut nimic şi să stea lumea la coada ? Casiera a chemat echipa tehnica, pt a vedea ce se întâmplă. Frumos, elegant”.

Sursa: adevarul.ro