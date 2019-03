Primarul Mircea Hava susține protestul ”România vrea autostrăzi”: ”Îi doare în 14, îi taxăm pe 15. Hai, România, hai că se poate!”

”Este mai mult decât a fi de acord cu o idee. Este felul nostru de a spune lucrurilor pe nume, de a arăta că, deși nu are drumurile care s-o unească cu Europa, României îi corespunde spiritul. La 100 de ani de România, forța românilor e nemăsurată și actionăm, nu doar observăm. Metoda se poate replica pentru toate marile nevoi pe care le are țara. Iar reacția e una firească: îi doare în 14, îi taxăm pe 15!

Susțin campania ” Romania vrea autostrazi” #șîeu. Ce vrem să demonstrăm prin asta? Exact ce vor toți românii obișnuiti: o țară normală, pe care să n-o traverseze doar Carpații și Dunărea, cu o infrastructură rutieră reală. Desenele din pix pe hârtii imaginare, nu înseamnă autostrăzi sigure, ce se traduc în mii de vieți salvate. Hai, România, hai că se poate!”, a scris Mircea Hava.