Primarul din Ciugud, Gheorghe Damian, are un singur contracandidat la alegerile locale. Cine este, de ce candidează și ce proiecte are pentru comună?

Într-un interviu acordat pentru ziarulunirea.ro, singurul contracandidat al primarului în funcție, din Ciugud, Gheorghe Damian, explică motivația sa din spatele candidaturii și anume faptul că primăria Ciugud ar putea beneficia de un nou primar, cu viziune asupra nevoilor oamenilor din comună.

” În primul rând, mă consider un om demn de această funcție. Mi se pare normal ca într-o democrație consolidată, să existe diversitate de idei și opinii, deoarece acestea fac bine comunității. Este un lucru știut faptul că la aceste alegeri eu canidez din partea PMP, și sunt singurul contra-candidat împotriva primarului Gheorghe Damian. Această lipsă de contracandidați este dăunătoare atât comunității cât și democrației.

Asta înseamnă că ajungem de unde am plecat, într-o situație asemenea celei de acum 30 de ani. După cum am mai spus, sunt un om demn, iar dreptatea si corectitudinea mă caracterizează. De aceea am acceptat să intru în această cursă. Nu este deloc ușor să te lupți cu un primar în funcție, este foarte greu să faci o echipă, însă nu imposibil.

Având funcția de consilier local cu în anii 2016-2020, am învățat foarte multe, am văzut cu ce aș putea să ajut eu cetățenii din comunitate și știu foarte bine nevoile oamenilor.

M-am născu t în comuna Ciugud, sunt printre oamenii din această comună în fiecare zi. Aici am copilărit, ii cunosc pe toți, le știu foarte bine nevoile și sunt sigur că pot să fac foarte multe lucruri foarte bune pentru ei.

Eu cred că părerile oamenilor din comuna Ciugud sunt împărțite și în funcție de părerea pe care și-au format-o față de candidați vor alege. În general, comunitatea ne cunoaște pe fiecare.

În cazul câștigării alegerilor, toate proiectele care s-au început în perioada 2016-2020 vor continua să fie dezvoltate, iar eu voi iniția de asemenea și noi proiecte pe care le consider importante :

În primul rând, locuri de joacă pentru copiii, deoarece tinerii comunei nu au unde să se recreeze cu familia lor.

Următorul proiect ar fi un teren de fotbal.

Am crescut în comună, jucam fotbal în copilărie, dar la momentul actual toate terenurile de fotbal sunt închiriate. Un alt lucru vital, consider eu, ar fi cafenelele. Este o necesitate ca lumea din comună să aibă un loc unde să să socializeze.

Cu privire la proiectele existente, există mari probleme în urma intabulărilor. Intenționez să rezolv această problemă.

Un alt lucru important ar fi redeschiderea târgului de animale, după trecerea pandemiei de COVID-19 si gripei aviare. Doresc transparență în cheltuirea banului public, și transportul pentru pensionari să fie gratuit.

Sunt foarte multe de făcut, dar deocamdată acestea consider eu, sunt prioritățile”