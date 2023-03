Primăria Sebeș dă aproape 20 000 de euro pe curățenie! Spălarea cănilor de la biroul primarului și viceprimarului, printre serviciile cerute

Primăria municipiului Sebeș a demarat o achiziție pentru servicii de curățenie în valoare de 85.900,00 RON (17.460,77 EUR), care vizează o suprafață totală de aproximativ 1600 mp, inclusiv birouri, holuri, grupuri sanitare, geamuri și curte.

Potrivit informațiilor puse la dispoziție pe SEAP, serviciile de curățenie vor consta obligatoriu din următoarele :

Curățenia de întreținere se efectuează de luni până vineri și constă în efectuarea următoarelor operații :

spălarea paharelor, cănilor etc. de la biroul primarului și viceprimarului sau cu ocazia evenimentelor pe care instituția le desfășoară .

spalarea si igienizarea grupurilor sanitare :ZILNIC

– golirea coșurilor de gunoi din grupurile sanitare și înlocuirea sacilor menajeri :ZILNIC

– golirea coșurilor de gunoi din birouri, săli de festivități etc :ZILNIC

– măturarea antistatică , spălarea și dezinfectarea pardoselilor dure de pe holuri și scări :ZILNIC

– aspirarea pardoselii din birouri se face de cel puțin 2 ori pe saptamana,la nevoie si mai des.

– ștergerea prafului și a urmelor de pe mobilier, pervaze, întrerupătoare , uși etc. se face de doua ori pe saptamana;

– aerisirea și odorizarea spațiilor interioare , se face zilnic, în zilele de luni pînă vineri,

Curățenia de întreținere generală constă în efectuarea următoarelor operații:

– spălarea geamurilor , a tocurilor de geamuri, a ușilor și a tocurilor de uși,geamurile si ușile se vor spala de cel puțin odata pe luna (la nevoie mai des);

Prestatorul este obligat sa asigure in vederea efectuării curățeniei:

La primul sediul: str.Arini, Sebeș, nr 1 – personal care sa asigure programul de lucru zilnic : luni-vineri de la ora 06:00-14:00 si de la ora 16:00-20:00.

La cel de-al doilea sediu : str.Piata Primăriei, nr 1, personal care sa efectueze curățenia zilnic intre orele 16:00-20:00.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a propune modificarea programului de lucru a prestatorului daca in urma activitatii se constata ca programul stabilit initial nu este cel mai potrivit.

Durata prestării serviciilor de curățenie și întreținere este de la data semnării contractului pana la sfârșitul anului 2023 cu posibilitate prelungire cu maxim o (4) luna in 2024 prin act adițional. Prețul serviciilor va fi exprimat in lei / luna fara tva si prețul serviciilor va ramane neschimbat pe toata perioada contractului.