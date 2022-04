Primăria Sebeș cheltuie peste 26 000 de euro pentru întreținerea spațiilor gazonate și a terenurilor sportive din oraș

Primăria Municipiului Sebeș a achiziționat un pachet de servicii de întreținere a spațiilor gazonate și a terenurilor sportive, în valoare de peste 130 000 de lei, sau 26.367.30 euro.

Obiectul contractului este achiziţionarea unor „Servicii de întreţinere a spatiilor gazonate si a terenurilor sportive (stadioane) de pe raza Municipiului Sebeş” care presupun prestarea unor activitati de baza aplicate la nivelul spatiilor verzi gazonate de pe domeniul public al Municipiului Sebeş alcătuite din: scuaruri, pietonale, pastile de intersecţie, aliniamente, mediane stradale, sensuri giratorii, terenuri sportive (stadioane) si care impreuna insumeaza o suprafaţa totala de 30 849,12 m2 (pentru o singura intrare/ frecventa pe sezon).

Activităţile prestate in cadrul serviciilor sunt:

aerarea gazonului si a suprafeţelor inierbate;

scarificarea gazonului si a suprafeţelor inierbate;

curatarea de resturi vegetative sau de alta natura;

fertilizarea gazonului si a suprafeţelor inierbate;

combaterea buruienilor si a muşuroaielor;

suprainsamantare;

Activitatea de aerare a gazonului si a suprafeţelor inierbate consta in crearea unor „canale” in sol, astfel incat circulaţia aerului sa poata fi realizata la nivelul sistemului radicular precum si o mai bună circulaţie a apei. Aceasta activitate se efectuează datorita faptului ca de-a lungul timpului anumiţi factori fizici sau mecanici duc la compactarea solului, iar circulaţia aerului si a apei se reduce, ba chiar devine in unele cazuri imposbilia. Acest lucru va duce la degradarea gazonului si afectarea din punct de vedere estetic al acestuia. In prima faza aerarea gazonului se va realiza primavara (in intervalul lunilor Martie, Aprilie sau Mai, in funcţie de condiţiile meteo) pentru o suprafaţa totala de 30 849,12 m2.

Scarificarea presupune indepartarea resturilor vegetale (a firelor uscate de iarba, frunze, ramuri subţiri, s.a) rezultate in urma toamnei si a iernii, dar si curatarea zonelor mai umbroase ale peluzei de muşchi. In acest fel gazonul este împrospătat, pamantul este curatat de resturi vegetale moarte sau de speciile nedorite, iar firele noi de iarba au mai multa putere sa pornească in vegetaţie, refacand in acest fel peluzele de gazon. Se va urmări ca smocurile de iarba uscata rezultate in urma scarificarii sa fie adunate in întregime, nu lasate pe iarba fiindcă exista posibilitatea formarii de diverşi agenţi patogeni (ciuperci, licheni, boli si dăunători, s.a.). O verificare a suprafeţei de gazon după finalizarea acestei operaţiuni, este necesara. In prima faza scarificarea gazonului se va realiza primavara (in intervalul lunilor Martie, Aprilie sau Mai, in funcţie de condiţiile meteo) pentru o suprafaţa totala de 30 849,12 m2.

Ca si alte plante gazonul are nevoie de nutrienti pentru a supravieţui. Datorita competiţiei dintre lastari pe de o parte si a cosirii porţiunilor din suprafaaa de fotosinteza pe de alta parte, gazonul poate deveni deficitar in nutrienti. Astfel, pentru creştere gazonul are nevoie de 16 elemente chimice esenţiale. Trei dintre acestea (carbonul, hidrogenul si oxigenul) se regăsesc in aer si in apa. Restul de elemente trebuie luate din sol si fertilizând.

Azotul este cel mai important element pentru gazon, el determina creşterea rapida si conferă gazonului o culoare sanatoasa. Din cauza unor forme de azot găsite in sol, majoritatea recomandărilor fertilizantilor pentru gazon sunt bazate pe aceste cantitati de azot aplicate.

Gazonul are nevoie de fosfor intr-o cantitate mai mica decât azot. dar fosforul este esenţial pentru o creştere sanatoasa, el stimulează formarea si creşterea puternica a rădăcinilor. De obicei solul conţine suficient fosfor pentru instalarea gazonului, dar fertilizantii aplicaţi înainte de instalare, care sunt bogaţi in fosfor, pot ajuta tinerele plante.

Potasiul intretine gazonul si il ajuta sa reziste la trafic intens, boli si la conservarea apei. Ca si azotul, potasiul este găsit in sol, dar in cantitati mai scăzute.

Aplicarea îngrăşămintelor se va realiza in prima faza primavara (in intervalul lunilor Martie, Aprilie sau Mai, in funcţie de condiţiile meteo) si apoi vara (in intervalul lunilor Iunie sau Iulie, in funcţie de condiţiile meteo) cu îngrăşăminte specifice sezonului luat in considerare (primavara sau vara) pentru o suprafaţa totala de 61 698,24 m2 (echivalentul a celor doua frecvente/ intrări) cu o cantitate cuprinsa intre 20-25 g/ m2.

Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI