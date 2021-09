Primăria Daia Română caută consultant management de proiect pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale: Licitația, lansată în SEAP

Primăria comunei Daia Română a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii consultanță management de proiect pentru proiectul „reabilitare, dotare și împrejmuire Școala Gimnaziala Daia Româna, judetul Alba”. Valoarea totală estimată a investiției este de 146.446 lei, fără TVA.

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatateasca infrastructura educaționala la nivelul comunei Daia Romana, avand in vedere ca locația si tipul infrastructurii educaționale are impact deosebit nu numai asupra accesului la educație, ci si asupra calitatii acesteia. în acest sens asigurarea bazei materiale minime (clădiri reabilitate/ modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfasurarea actului educational sunt condiții esențiale pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului si reducerea fenomenului de abandon/parasire timpurie a scolii, pentru creșterea ratei de absolvire si tranziție spre niveluri superioare de educație.

Obiectul contractului îl constituie serviciile de management de proiect pentru Proiectul „ Reabilitare, dotare si împrejmuire școala gimnaziala Daia Româna, Județul Alba” în faza de implementare și cuprinde consultanța financiară, tehnică, în organizarea procedurilor de achiziții publice, instituțională, plus:

•managementul riscurilor;

•managementul documentelor;

•managementul timpului;

•managementul costurilor;

•managementul contractelor.

Consultantul trebuie să identifice cele mai bune modalități de atingere a obiectivelor proiectului și a rezultatelor așteptate, în limita perioadei de implementare și a bugetului alocat Proiectului, cu respectarea dispozițiilor Contractului de finanțare, a Ghidului Solicitantului și a actelor normative aplicabile.