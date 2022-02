Primăria Alba Iulia va încerca din nou exproprierea locatarilor din blocul G2 – „Turturica”: Planuri pentru a crea mai multe locuri de parcare

FOTO| Mesajul unei familii de refugiați după ce au fost găzduiți de un hotel din Alba: „Ucraina iubește România! Vă mulțumim pentru ajutor!”

O familie de refugiați ucrainieni găzduiți de un hotel din Alba Iulia, le-au lăsat acestora un bilet înduioșător de mulțumire.

“Ukraine loves Romania! Thank you for your support!”, este mesajul pe care l-am primit de la o familie de refugiați pe care am găzduit-o în hotelul și în restaurantul nostru.

Luna februarie este despre dragoste, iar acum cea mai importantă dragoste este cea între țări. Suntem datori să ajutăm: pentru oameni, pentru democrație, pentru pace!

Romania loves Ukraine too!”, au scris reprezentanții hotelului Transilvania pe facebook.